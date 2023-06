Justyna Steczkowska zabiera głos po występie w Opolu. „Zatrzymajcie się z tym hejtem”

Za nami 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, podczas którego na scenie wystąpiła cała plejada gwiazd. Jednym z występów, który odbił się głośnym echem, był ten zaprezentowany przez Justynę Steczkowską. Artystka wykonała utwór „Moja krew” Republiki, a uwagę zawracała jej stylizacja.

Gwiazda postanowiła dopasować swój strój do utworu. Steczkowska zaprezentowała się więc w białej koszuli z krwawą plamą z przodu. Jednak to nie był jedyny zaskakujący element. Gdy się odwróciła, widzom przed telewizorami i publiczności w Opolu ukazał się wielki czerwony napis „myśl samodzielnie”.

Wojciech Mann o występie Justyny Steczkowskiej

Mimo że wielu fanów było zachwyconych i nie kryło zachwytów w komentarzach, to stylizacja nie wszystkim się spodobało. Innego zdania był Wojciech Mann, który odniósł się do całego festiwalu. – Mam też wątpliwość, czy wielu z tych artystów, którzy sięgają po klasykę, w ogóle zastanawia się, o czym śpiewają, co śpiewają. Czy tylko chcą efektownie wystąpić, co czasem przeradza się w groteskę tak jak występ pani Steczkowskiej – przyznał.

Steczkowska apeluje do komentujący występ w Opolu. Nie był manifestem?

Teraz do całego zmieszania odniosła się Justyna Steczkowska. „Dla wszystkich tych, którzy kolejny raz ze wszystkich możliwych stron atakują mnie tylko dlatego, że napisałam na koszuli »Myśl samodzielnie«. To nie był polityczny protest. Zaśpiewałam piosenkę »Moja krew« Grzegorza Ciechowskiego, którego darzyłam wielkim szacunkiem jako artystę i lubiłam jako człowieka i z którym nagrałam dwie płyty” – napisała.

Steczkowska w dalszej części wpisu dodała, że od zawsze decyduje sama o sobie i tak zamierza zostać. „»Moja krew« to piosenka o manipulacji, stąd napis na koszuli. Więc bardzo Was proszę, zatrzymajcie się z tym hejtem i przypisywaniem mi politycznych manifestów i pouczania mnie co powinnam robić i myśleć w wieku 50 lat. W swoim życiu wybieram samodzielne myślenie. Jesteście panami mojego medialnego życia, więc, zamiast wylewać hektolitry hejtu, nienawiści i gniewu, weźcie do ręki pilota i wyłączcie telewizor” – dodała.

