SOR bez znieczulenia. Jak przedstawiono oddział ratunkowy w serialu „Sortownia”?

Najcięższy SOR w Warszawie. Tłum ludzi w poczekalni. Ciągła walka z czasem i często kończące się niepowodzeniem próby ratowania ludzkiego życia. Twórcy i aktorzy thrillera medycznego „Sortownia” opowiedzieli o tym jak próbowali oddać klimat i realia pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w specjalnym materiale wideo.

„Sortownia” – o czym jest serial?

Zbrodnia bez kary, wendeta w imieniu poszkodowanych, trudne decyzje i zmaganie się z kompleksem Boga – a to wszystko w ciemnych i dusznych korytarzach warszawskiego SOR-u. SORTOWNIA to 8-odcinkowy, trzymający w ciągłym napięciu serial, który nie tylko skupia się na historii doktora Jacka Wolińskiego (w tej roli wybitny Andrzej Chyra) dręczonego demonami przeszłości i coraz bardziej zamieniającego się w pana życia i śmierci. To również realistyczne przedstawienie pracy lekarzy i ciężkiej orki na oddziale, z jaką zmagają się na co dzień.

Ofiary wypadków samochodowych, przemocy domowej bądź przedawkowania narkotyków – te i inne trudne przypadki czekają na wytrwałych i zmęczonych pracowników. Twórcom zależało na jak najwierniejszym odtworzeniu gorączkowej atmosfery i chaosu panującego na SOR-ze. Dodatkowy mroczny klimat potęgują zdjęcia, które odbyły się w jednym z zabytkowych polskich szpitali – Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus na Ochocie.

Jak przedstawiono SOR w serialu „Sortownia”?

O tym jak został przedstawiony SOR w produkcji opowiedziała jedna z aktorek, która wciela się w główną rolę.

Zależało nam, żeby widz poczuł się jak naoczny uczestnik wydarzeń, które dzieją się w serialu, a nie tylko jak bierny widz. Wchodząc na plan filmowy, poczułam duży komfort, bo od razu poczułam się częścią tego świata, nie musiałam niczego udawać. Tym bardziej że lokalizacja, w której kręciliśmy zdjęcia, świetnie oddaje klimat prawdziwego szpitalnego życia – mówi Olga Sarzyńska, wcielająca się w rolę Mai.

O tym, jak udało się tak idealnie odwzorować odział opowiedział serialowa Olga. – Pracowaliśmy z dwoma świetnymi konsultantami – pracownikiem medycznym i lekarzem medycyny sądowej, którzy byli bardzo pomocni. Dzięki nim udało nam się jak najlepiej wcielić w nasze role i uniknąć przekłamań – dodała Jaśmina Polak.

– „Sortownia” jest produkcją współczesną, co powoduje największe wyzwanie. Głównie dlatego, że poruszamy się po obiektach, które widzowie znają i często obok nich przechodzą. Niełatwo jest je przedstawić w atrakcyjny i świeży sposób. Dlatego wymyśliliśmy, że każda z postaci mająca swój wątek powinna mieć też indywidualną identyfikację wizualną. Każdego bohater ma inaczej prowadzoną kamerę, inny kolor, dzięki czemu udało nam się wydobyć różne energie. Myślę, że dzięki tej różnorodności operatorskiej udało nam się stworzyć jeszcze ciekawszy tytuł – przyznał Piotr Niemyjski, operator zdjęć.

„Sortownia” – o czym jest?

„Sortownia” to historia lekarza, Jacka, rozdartego pomiędzy etyką lekarską a potrzebą wymierzenia sprawiedliwości za tych, którzy w ramach obowiązującego prawa mogą jej nigdy nie doświadczyć. W tej roli laureat dwóch Orłów i trzech Złotych Lwów, Andrzej Chyra.