Internautka zaatakowała Mołek i zarzuciła jej „brak profesjonalizmu”. Interweniowała Wojciechowska

Martyna Wojciechowska jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie nie tylko publikuje zdjęcia związane ze swoją pracą czy podróżami, ale także chętnie ujawnia fakty ze swojego życia prywatnego. Gwiazda nie boi się też poruszać ważnych czy trudnych tematów tak jak tym razem.

Martyna Wojciechowska o zaufaniu do lekarzy i sytuacji kobiet w Polsce

Ostatnio opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość o kolejnej ciężarnej kobiecie, która zmarła w szpitalu. W swoim najnowszym poście Martyna Wojciechowska postanowiła nawiązać do tego, poruszając temat zaufania do lekarzy i sytuacji kobiet w Polsce. Do wpisu dodała zdjęcie, na którym dumnie prezentuje ciążowy brzuszek, sporych już rozmiarów. Na wstępie przyznaje, że ona miała kiedyś dużo szczęścia, bo spotkała na swojej drodze lekarza, który miał na uwadze jej zdrowie i życie.

Internautka zaatakowała Magdę Mołek

W komentarzach pojawiło się wiele głosów kobiet, które odniosły się do tragicznej śmierci kobiety, czy opowiedziały o swoich doświadczeniach. Jednak jedna z fanek Martyny Wojciechowskiej, poza podziękowaniem jej za wpis, postanowiła zwrócić uwagę na zachowanie Magdy Mołek. Stwierdziła, że celebrytka wrzuciła wszystkich lekarzy do jednego worka, a jest to wysoce nieprofesjonalne ze względu na zawód, jaki wykonuje.

„Martyno, dziękuję za ten post. Da się ważne rzeczy napisać bez mieszania wszystkich lekarzy z błotem, jak zrobiła to M. Mołek – totalny brak profesjonalizmu z jej strony, ta kobieta wzbudza tylko hejt w kierunku wszystkich lekarzy, nie znając nawet sytuacji z Nowego Targu” – napisała internautka.

To nie spodobało się Magdzie Mołek, która postanowiła odpowiedzieć internautce w obszernym komentarzu. „Z opisu pani konta wynika, że pracuje pani jako radiolożka, tak? Zatem powtórzę raz jeszcze to, co napisałam u siebie: lekarze ginekolodzy, dlaczego milczycie, gdy my umieramy? Nie osądziłam żadnego przypadku, ani żadnego lekarza. Zapytałam lekarzy gin/poł., czy jest jeszcze cień szansy, żeby stanęli po naszej, pacjentek, stronie. A sytuację ze szpitala w N. Targu zna cała Polska, bo rodzina zmarłej opowiedziała o sprawie dziennikarzom” – czytamy.

W dalszej części odniosła się do tego, jak nazwała ją kobieta. „Żąda Pani, jak mniemam, szacunku do swojego zawodu, tymczasem mnie nazywa Pani »pato-dziennikarką«. Nie ustanę jednak w przekonywaniu kobiet, że warto, zamiast podstawiać drugiej kobiecie nogę, podać jej rękę. Może Pani spróbuje? Moja ręka do lekarzy ginekologów jest wciąż wyciągnięta” – napisała Mołek.

Magda Mołek w ogniu krytyki. Internautka twierdzi, że zablokowała jej możliwość dodania komentarzy

Fanka także postanowiła kolejny raz odpowiedzieć gwieździe. „Brzydzi mnie takie podejście do jakiegokolwiek człowieka. Wrzuciła Pani wszystkich lekarzy do jednego worka, żeby tylko nakręcić nagonkę. Dla mnie prezentuje Pani patologiczną formę dziennikarstwa i napisałam to o Pani, nie uogólniając, że robią tak wszyscy dziennikarze – w tym się różnimy” – napisała fanka Wojciechowskiej. Dodała, że Mołek zablokowała jej możliwość dodania komentarzy na jej profilu. Gwiazda stanowczo zaprzeczyła.

Głos zabrała także Martyna Wojciechowska, która zaapelowała o nieszczerzeniu hejtu na jej profilu. „Czytam Wasze komentarze i zwracam się z ogromną prośbą o powstrzymanie emocji. Przepychanki słowne w niczym nam nie pomogą, tym bardziej nie poprawią sytuacji. Szukajmy rozwiązań, a nie powodów do kłótni” – napisała dziennikarka.

