Michał Figurski poprowadzi nowy program Polsatu. Na czym polega „Temptation Island”?

Program „Temptation Island” produkowany jest przez Endemol Shine Polska i jesienią ma trafić do ramówki stacji.

„Temptation Island”. Na czym polega?

W formacie udział bierze kilka par, które trafiają na „wyspę pokus”, aby poddać swój związek próbie. Na miejscu wszyscy mężczyźni trafiają do jednej willi, a kobiety do drugiej. Do kobiet dołączają single, a do mężczyzn singielki. Co kilka dni każdy z uczestników może obejrzeć nagrania ze swoim partnerem lub partnerką w głównej roli i sprawdzić, czy byli im wierni, czy „ulegli pokusie”. Na koniec programu każda z osób decyduje, czy zostaje w związku z partnerem, z którym do niego przyszła, czy daje szansę innemu związkowi.

Kilka tygodni temu Polsat pokazał zapowiedź formatu w mediach społecznościowych.

Figurski poprowadzi nowy program Polsatu

Informacja o tym, że Polsat kupił format pojawiła się w mediach na początku maja tego roku. Teraz WirtualneMedia.pl podają, że na czele formatu stanąć ma Michał Figurski.

Michał Figurski w przeszłości prowadził programy w stacjach Grupy Polsat Plus, m.in. „Jazdę Figurową” w Czwórce czy „WidziMiSię” w Polsat News 2. Jesienią ubiegłego roku został managerem kreatywnym Radia ZET.

