Fani wściekli na Popek w „Pytaniu na Śniadanie”. Pytają, gdzie jest Tomaszewska

Kariera obecnie 54-letniej Anny Popek w TVP rozpoczęła się w 1999 roku. Dla stacji prowadziła poranny program „Kawa czy herbata?”. Po kilkuletniej przerwie, podczas której była m.in. doradcą Ministra Finansów Grzegorza Kołodki, pojawiała się w kilku autorskich programach, w tym „Trop sekret” czy „Po oklaskach”. Wtedy też zaczęła pracę w TVP2 we wspomnianym „Pytaniu na Śniadanie”. Z formatu odeszła niespodziewanie po 14 latach.

Powrót Popek do „Pytania na Śniadanie”. Fani są wściekli

We wtorek 4 kwietnia Telewizja Polska ogłosiła wielki powrót Anny Popek do „Pytania na Śniadanie”, a gwiazda pojawiła się na antenie już kolejnego dnia. Chociaż fani początkowo byli dobrze nastawieni do kwestii powrotu Popek na ekrany, teraz w sieci roi się od komentarzy osób, które nie są zadowolone z tego, że dziennikarka prowadzi „PnŚ”.

Pod ostatnim postem na Instagramie formatu przeczytać można: „o nie przekonam się, próbowałam ale niestety Pani Ania działa odpychająco. Teraz jak widzę skład z jej udziałem to wyłączam program. Szkoda”; „Długo przekonywałam się do formatu PnŚ.... Teraz jestem wierna fanka. Kiedy tylko moge- oglądam. Teraz przyznam szczerze, mam obiekcje. Pani Ania jest doswiadczona- fakt, ale niestety kazda rozmowę potrafi zdominować. To nie o to w tym wszystkim chodzi. Oglądanie »śniadaniowki« powinno się kojarzyć z lekkim, przyjaznym i miło spędzonym czasem, a tak niestety nie jest”; „Pani prowadząca często przerywa rozmówcy”; „Nie da się oglądać, pani Ania ciągle przerywa, wchodzi w słowo, nie da się wypowiedzieć gościom”.

„Pytania na Śniadanie”.Gdzie jest Małgorzata Tomaszewska?

W mediach społecznościowych show pojawia się też mnóstwo pytań fanów o to, kiedy wróci Małgorzata Tomaszewska. Przypomnijmy, dziennikarka miała zostać odsunięta z programu z dnia na dzień. Informator Plotka twierdzi, że nikt z TVP nie skontaktował się z nią w tym temacie.

„Dziwi nas, że Gosia ciągle nie pojawiła się w grafiku. To bardzo niekomfortowa sytuacja. Generalnie nikt nic nie wie. Nawet samej Małgosi nie wytłumaczono tej sytuacji. Odsunięcie jej jest zaskakujące, bo widzowie ją lubią. Niepewność ją bardzo męczy. Dziennikarze do niej dzwonili z pytaniami, kiedy i czy w ogóle wróci, a ona nie wiedziała co im odpowiadać” – mówiła Plotkowi osoba pracująca przy „Pytaniu na śniadanie”.

Czytaj też:

Maj na Netflix. Ponad 15 dobrych tytułów, które warto poznaćCzytaj też:

Danuta Martyniuk zapytana o emeryturę. Odpowiedziała też za męża