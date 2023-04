Co się stało z Amandą Bynes? Srogo zapłaciła za swoją sławę

Amanda Bynes pochodzi z Thousand Oaks w Kalifornii. Talent zapewne odziedziczyła po ojcu – pracował nie tylko stomatolog, ale także stand-uper. Już jako siedmiolatka miała swojego agenta, w zaledwie półtora roku wystąpiła w 20 reklamach. Promowała wiele marek – od lalek Barbie do płatków śniadaniowych.

„Szał na Amandę” przyniósł jej sławę na całym świecie, ale drogo za to zapłaciła

Wielki przełom w jej karierze nastąpił, gdy została odkryta przez jednego z producentów kanału Nickelodeon, na którym nadawane były treści przeznaczone dla dzieci. To on przekonał rodziców Amandy Bynes, żeby wzięła udział w przesłuchaniu do kanału. Szybko zaproponowano jej rolę w „All That”, co było spełnieniem jej marzeń – kochała serial, zanim jeszcze zaczęła w nim grać.

Amanda Bynes sprawdziła się tak dobrze, że trzy lata później producenci postanowili stworzyć program specjalnie dla niej. 13-letnia wówczas aktorka była najmłodszą w historii prowadzącą własne show. „Szał na Amandę” emitowany był od 1999 roku do 2002 roku. Szał na Amandę w USA zaczął panować naprawdę. Po zakończeniu programu Bynes miała 16 lat i nie narzekała na brak propozycji. Na dużym ekranie zadebiutowała u boku Frankiego Muniza w komedii „Duży, gruby kłamczuch”. Zagrała też w serialu „Siostrzyczki”, emitowanym także w Polsce.

Role Amandy Bynes

Kino także kochało Amandę Bynes. Aktorka zagrała w produkcjach „Czego pragnie dziewczyna” czy „Ona to on”, jednak z efektów pracy nad ostatnim filmem nie była zadowolona. – Kiedy film wyszedł i go zobaczyłam, popadłam w głęboką depresję na 4-6 miesięcy, ponieważ nie podobało mi się to, jak wyglądałam, kiedy byłam chłopcem – wyznała w jednym z wywiadów. Zobaczenie samej siebie z krótkimi włosami i bokobrodami nazwała „dziwnym i pozacielesnym doświadczeniem”.

Wystąpiła także w nominowanym do Złotego Globu „Lakierze do włosów”. Ostatni raz pojawiła się na ekranie w 2010 roku w komedii „Łatwa dziewczyna”. Po tej produkcji przerwała karierę, a dwa lata później na jaw wyszły jej problemy.

Amanda Bynes – od dziecięcej gwiazdy do uzależnień

W 2012 roku Amandę Bynes przyłapano na prowadzaniu auta pod wpływem alkoholu. Chwilę później oskarżono ją o posiadanie marihuany, a także próbę wzniecenia pożaru. Bynes chciała podpalić cudzy dom. Aktorka dawała upust emocjom na Twitterze, gdzie oskarżyła swojego ojca o wykorzystywanie seksualne. Kiedy mężczyzna zaprzeczył, celebrytka ze wszystkiego się wycofała. Zdarzało jej też obrażanie kolegów po fachu. Zaca Effrona nazwała w mediach społecznościowych brzydkim. Kilka lat wcześniej artyści spotkali się na planie Lakieru do włosów.

W wywiadach artystka wyznawała, że to palenie marihuany było początkiem jej problemów z używkami. Bynes stopniowo sięgała po coraz mocniejsze substancje. Kiedy miała 27 lat, zdiagnozowano u niej schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową. Była pod kuratelą matki, z której zwolniono ją dopiero w marcu 2022 roku.

Po dziewięciu latach leczenia artystka postanowiła zawalczyć o siebie na nowo.

– Moja rada dla każdego, kto zmaga się z nadużywaniem substancji, byłaby bardzo ostrożna, ponieważ narkotyki mogą naprawdę zawładnąć twoim życiem. Każdy jest oczywiście inny, ale dla mnie mieszanka marihuany i innych narkotyków a czasami picie naprawdę namieszało mi w mózgu — powiedziała dziennikarzowi Paper. Dodała też, że gdyby nie używki, nie skrzywdziłaby tylu ludzi, co robiła chociażby za pośrednictwem wpisów na Twitterze.

Amanda Bynes postanowiła na poważnie zająć się modą. Myślała także o powrocie do aktorstwa „w taki sam sposób, jak robiła to jako dziecko, czyli z podekscytowaniem i nadzieją na najlepsze”.

Aktorka kolejny raz trafiła na obserwację

Nowe życie Amandy Bynes nie trwało jednak zbyt długo. W marcu 2023 roku naga aktorka spacerowała ulicami Los Angeles. Celebrytka włamała się do czyjegoś samochodu i sama zadzwoniła na policję. W końcu Bynes trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie przebywa pod obserwacją.

W odpowiedzi na doniesienia mediów, były chłopak aktorki stwierdził, że z jego wiedzy wynika, iż przestała ona brać leki. Jak twierdzi portal TZM rodzice aktorki nie chcą jej ubezwłasnowolnienia. Według nich to tylko jednorazowy przypadek. Dodatkowo Rick i Lynn Bynes całkowicie zabronili chłopakowi kontaktu z aktorką.

