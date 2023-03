Od dręczonego w szkole wyrzutka do legendarnej artystki. To musiała przejść Lady Gaga, aby stać się gwiazdą

Lady Gaga to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie. Gwiazda, która dzisiaj świętuje 37. urodziny ma na swoim koncie nie tylko wiele sukcesów, ale także kilka zawirowań zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Lady Gaga świętuje 37. urodziny. Czego o niej nie wiecie?

Prawdziwe imię Lady Gagi to Stefani Joanne Angelina Germanotta. Swój pseudonim artystyczny zaczerpnęła z tytułu utworu zespołu Queen „Radio Gaga”. Wszystko dzięki Robowi Fusari, który śpiew Germanotty ocenił jako podobny do lidera wspomnianego zespołu Freddiego Mercury'ego.

Mimo że wychowywała się w Nowym Jorku, to ma włoskie korzenie. Już jako czterolatka nauczyła się grać na pianinie i to ze słuchu. Zanim jednak zyskała wielką popularność, pisała hity dla wielkich gwiazd. Jej teksty śpiewały dziewczyny z Pussycat Dolls, Fergie, New Kids On The Block i Jennifer Lopez. Obecnie 37-latka często eksperymentuje z kolorem włosów, jednak na początku jej kariery wszyscy kojarzyli ją z platynowym odcieniem blondu. Okazuje się, że do tej decyzji skłoniła ją pomyłka dziennikarza. Podczas wywiadu pomylono ją z Amy Winehouse. Utwór, którzy otworzył jej drzwi do show-biznesu „Just dance”, napisała w 10 minut i podczas kaca, o czym wielokrotnie mówiła.

Nie tylko scena. Lady Gaga ma wiele talentów

Każda z wydanych przez wokalistkę płyt w błyskawicznym tempie znajduje się na pierwszych miejscach najważniejszych list. Mało kto jednak wie, że gwiazda od zawsze interesowała się nie tylko muzyką, ale też aktorstwem. Już w liceum grała w przedstawieniach, a później przyszedł czas na epizodyczne role np. w „Rodzinie Soprano”. Za rolę w „American Horror Story: Hotel” otrzymała Złotego Globa.

Jednak aktorski przełom nadszedł wraz z filmem Bradley’a Cooper’a „Narodziny gwiazdy”. Dzięki ogromnemu sukcesowi singla promującego produkcję Lady Gaga pobiła swój własny rekord i stała się pierwszą kobietą na świecie, której cztery piosenki sprzedały się aż 10 milionów razy. Za rolę została nominowana do Oscara. Chwilę później wystąpiła u boku Adama Drivera i wcieliła się w legendarną Patrizię Reggani w filmie „Dom Gucci”.

Gaga, która sama była wyrzutkiem teraz staje w obronie słabszych

Lady Gaga nie skupia się tylko na karierze. Jest aktywistką i od wielu lat wspiera środowiska LGBT, sama też przyznała, że jest biseksualna. Jest matką chrzestną syna Eltona Johna i jego partnera David Furnish.

Stefani Joanne Angelina Germanotta walczy też z prześladowaniami w szkołach. Razem ze swoją mamą prowadzi fundację. Wielokrotnie mówiła o tym, że sama była dręczona. Rówieśnicy dokuczali jej z powodu jej „dużego nosa” i „wystających zębów”. – Byłam naprawdę zastraszana. Miałam grupkę przyjaciół, ale jeżeli jesteś wyśmiewana w szkole, to zostaje to z tobą przez całe życie. Chyba nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo to na mnie wpłynęło, dopóki nie zaczęłam odnosić większych sukcesów i pojawiła się ta presja, która mówi, że mam być dla kogoś wzorem do naśladowania – przyznała w rozmowie z „Access Online”.

Gdy zaczęła studia w Tisch Shool of the Arts na Uniwersytecie Nowojorskim jej znajomi ze studiów wyśmiewali jej wygląd i zdolności wokalne. Stworzyli nawet na Facebooku stronę, zatytułowaną: „Stefani Gemanotta, nigdy nie będziesz sławna”, której fotki do tej pory znaleźć można w sieci.

Lauren Bohn, absolwentka NYU i koleżanka Gagi, szczegółowo opisała działania grupy na Facebooku, stwierdzając, że dręczący piosenkarkę studenci używali platformy do zawstydzania jej i obrzucania wyzwiskami. – Żadne dziecko nie powinno siedzieć samotnie podczas obiadów w szkole i być wyrzutkiem. Dajmy sobie nawzajem siłę, aby być milszymi i odważniejszymi – apelowała Gaga w wywiadzie.

Od sukienki z mięsa do braku makijażu. Lady Gaga kocha bawić się modą

Lady Gaga uwielbia szokować i nikt robi tego tak, jak ona. Nigdy nie wiadomo, czego można się po niej spodziewać, ale jedno jest pewne – wszystkie oczy będą zwrócone właśnie na nią. Tak było podczas rozdania nagród na MTV Video Music Awards w Los Angeles.

W 2010 roku po najważniejszą z nich, czyli statuetkę za Wideo Roku na scenę weszła Lady Gaga, a na sobie miała sukienkę z prawdziwego mięsa. Na kreację zużyto 22 kilogramy steku i żeberek. Ale to nie o szokowanie chodziło. Gwiazda wyjaśniła, że jej sukienka miała zwrócić uwagę na problem, jakim była polityka w amerykańskiej armii – „Don't Ask, Don't Tell”. Dyrektywa teoretycznie miała wpływać na ochronę osób ze środowisk LGBT, ale im samym także zabraniano o tym mówić.

– Jeśli nie staniemy w obronie tego, w co wierzymy, jeśli nie będziemy walczyć o nasze prawa, wkrótce będziemy mieć tyle samo praw, co mięso z naszych kości – tłumaczyła nawiązując do „materiału” swojej sukienki.

To jednak nie koniec odważnych strojów wokalistki. Gwiazda wykorzystała już filiżankę jako modowy gadżet, kolorowe peruki były kiedyś jej znakiem rozpoznawczym, nie przejmowała się swoją nagością, czy butami, w których trudno nawet ustać. Jeszcze kilkanaście lat temu do tego stopnia lubiła czarne szminki, że jedna z firm kosmetycznych specjalnie dla niej stworzyła czarne perfumy, które po kontakcie ze skórą stają się bezbarwne.

Po tylu ekstrawaganckich stylizacjach Lady Gaga prawdopodobnie postanowiła kolejny raz zaszokować i na tegoroczną galę rozdania Oscarów wybrać coś zupełnie innego. Nominowaną do nagrody piosenkę „Hold my hand” wykonała z praktycznie niewidocznym makijażem, w czarnym t-shircie, czarnych podartych dżinsach oraz trampkach.

