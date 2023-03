Amanda Bynes trafiła do szpitala psychiatrycznego. Chodziła nago po ulicach

Amanda Bynes w młodym wieku została gwiazdą Hollywood. Zagrała w takich produkcjach, jak „Ona to on”, „Czego pragnie dziewczyna”, „Siostrzyczki” czy „Lakier do włosów”. Niestety, sławę w młodym wieku przypłaciła problemami psychicznymi. Gdy miała 27 lat zdiagnozowano u niej schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową. Była po kuratelą matki i zwolniono ją dopiero w marcu 2022 roku. Okazuje się jednak, że jej stan znów się pogorszył.

Amanda Bynes trafiła do szpitala psychiatrycznego

Zagraniczne media informują, że Amanda Bynes spacerowała nago ulicami Los Angeles. To jednak nie wszystko, bo aktorka weszła do czyjegoś samochodu i sama zadzwoniła na policję. W końcu Amanda Bynes trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie przebywa pod obserwacją. Portal TMZ informuje, że zwykle obserwacja tego typu trwa 72 godziny, ale jeśli będzie istniała taka konieczność, to zostanie przedłużona.

O stanie zdrowia Amandy wypowiedział się jej były chłopak, Paul Michael, z którym rozstała się w maju 2022 roku. Mężczyzna w rozmowie z Page Six stwierdził, że aktorka przestała brać swoje leki i ostatnie wydarzenia łączy z tym faktem.

– Odstawiła leki i nadal ich nie bierze Jest dzika – powiedział Paul Michael w rozmowie z Page Six.

Przedstawiciele Amandy Bynes na razie nie odnieśli się do żadnych informacji na temat jej zdrowia.

To nie pierwszy raz, gdy Amanda Bynes trafiła do szpitala psychiatrycznego. W lipcu 2013 roku aktorka podłożyła ogień na podjeździe rezydencji nieznanej osoby w Thousand Oaks w stanie Kalifornia. Z zawiadomienia wynikało wtedy, że przy ulicy płonie kanister benzyny – informował CNN. Świadek, który powiadomił służby stwierdził, że widział z kanistrem aktorkę Amandę Bynes. Jak zeznał, ogień zajął nogę 27-latki. Świadek zdarzenia zdołał go ugasić – podaje "Los Angeles Times".

Czytaj też:

Amanda Bynes zaręczyła się i pokazała narzeczonego. „Miłość mojego życia”Czytaj też:

Amanda Bynes zamieściła nowe zdjęcie. Czym pochwaliła się aktorka?