Melanie C jednak wystąpi na sylwestra. Ale nie w TVP

Od kilku dni głośno jest o zmianach w programie sylwestrowej imprezie TVP. Jak co roku Telewizja Polska organizuje koncert sylwestrowy w Zakopanem. Zgodnie z zapowiedziami na koncercie wystąpią m.in. Zenon Martyniuk, Sławomir czy Edyta Górniak. Kiedy widzowie myśleli już, że na przełomie 2022/23 roku nie pojawi się żadna międzynarodowa gwiazda, do sieci trafił informacje, że wystąpi Melanie C znana ze Spice Girls. Ekscytacja była jednak dość krótka, szybko okazało się, że wokalistka zrezygnowała z udziału w show. Swoją decyzję argumentowała „niezgodnością TVP z jej poglądami”. Głos zabrali także przedstawiciele stacji, którzy nie kryli zaskoczenia i podkreślili, że gwiazda zrezygnowała pod naciskiem internetowych komentarzy.

Melanie C wystąpi w sylwestrowym show w BBC

Jak się jednak okazało fani Melanie C mimo wszystko, mają szansę przywitać z nią nowy rok. Gwiazda będzie gościem sylwestrowego programu prowadzonego przez Sama Rydera. Wokalista zdobył drugie miejsce podczas konkursu Eurowizji w zeszłym roku, co przyniosło mu ogromną popularność w Wielkiej Brytanii. To najlepszy wynik od 20 lat, a dzięki niemu kraj zorganizuje najbliższą Eurowizję, ponieważ nie jest to możliwe w Ukrainie, której przedstawiciele zwyciężyli.

Ryder swoje największe przeboje wykona razem z innymi artystami, a poza Melanie C będą to: piosenkarka Sigrid, lider zespołu The Darkness Justin Hawkins czy House Gospel Choir. Program, który został nagrany 7 grudnia 2022 roku, zostanie wyemitowany w publicznej telewizji BBC One o 23.30. O północy stacja pokaże na żywo pokaz fajerwerków, a druga część show z gwiazdami powróci na antenę 10 minut później.

