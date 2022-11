„Rolnik szuka żony”. Martyna znalazła miłość. Pochwaliła się tym w sieci

W ostatnią niedzielę zakończyła się 9. edycja programu „Rolnik szuka żony”. Trzeba przyznać, że nie brakowało w niej emocji i zwrotów akcji. Rolnik Mateusz jeszcze przed finałem odesłał wszystkie uczestniczki do domu, a podczas ostatniego odcinka pochwalił się, że wrócił do listów i obecnie spotyka się z Agnieszką, której nie zaprosił do udziału w show.

Natomiast Tomasz K. zmienił decyzję w ostatniej chwili. Na początku postawił na Zuzę, ale po wizycie w jej rodzinnej miejscowości uznał, że nie jest dziewczyną dla niego. Obecnie spotyka się z Kasią, którą odrzucił dla wspomnianej uczestniczki. Rolniczka Klaudia związała się z Valentynem, Michał z Adrianną, a Tomasz R. z Justyną.

„Rolnik szuka żony”. Kandydatka Mateusza pochwaliła się nowym wybrankiem

Do grona szczęśliwców dołączył Konrad – adorator, którego odrzuciła Klaudia. Chłopak pochwalił się, że spotyka się z 22-letnią Zuzanną, która mieszkała w domu Mateusza i to o jego względy się starała. Pochwalił się tym w mediach społecznościowych. Okazuje się, że nie tylko on po udziale w show znalazł swoją drugą połówkę. Także Martyna Maciąg, kandydatka Mateusza, wyznała, że jest obecnie zakochana. Dziewczyna dodała obszerny wpis, do którego dołączyła kadry z programu „Rolnik szuka żony” ze swoim udziałem. W poście podziękowała swoim bliskim, którzy byli dla niej ogromnym wsparciem. Dodała też optymistyczną sentencję: Nie zawsze to, czego pragniemy, jest dla nas dobre i powinniśmy słuchać głosu serca, bo tylko wtedy będziemy naprawdę szczęśliwi.

W dalszej części wpisu Martyna podziękowała Mateuszowi, innym uczestnikom, a także ekipie. Wyznała, że poznała kogoś wyjątkowego. „W moim życiu pojawił się ktoś, kto zmienia je na lepsze” – czytamy. Dziewczyna oznaczyła konto swojego nowego wybranka.

instagramCzytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Adrianna jest w ciąży? Zareagowała na pytania internautów!Czytaj też:

Joanna Opozda została zapytana, czy poprawiała urodę. W odpowiedzi pokazała zdjęcia sprzed lat