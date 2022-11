„Rolnik szuka żony”. Adrianna jest w ciąży? Zareagowała na pytania internautów!

Za nami finał 9. edycji „Rolnik szuka żony”. Aż pięć par znalazło miłość w tym sezonie i jest to pierwsza taka sytuacja w historii programu na świecie! Wśród szczęśliwych i zakochanych znaleźli się Michał i Adrianna. To para, która od początku dobrze rokowała – rolnik i jego kandydatka szybko się w sobie zakochali i równie szybko wyznali sobie miłość. W finałowym odcinku okazało się, że tuż przed zaręczyli się! Teraz fani podejrzewają, że Michał i Adrianna spodziewają się dziecka. Nie mieli oporów, żeby o to spytać.

„Rolnik szuka żony”. Adrianna jest w ciąży?

Po zakończeniu 9. edycji „Rolnik szuka żony” Adrianna i Michał nie mogą narzekać na brak zainteresowania. Ukochana rolnika stała się bardzo aktywna na Instagramie, gdzie już obserwuje ją ponad 45 tysięcy osób! Adrianna postanowiła nawiązać z nimi kontakt i zorganizowała Q&A, czyli serię pytań i odpowiedzi. Internauci natychmiast zaczęli dopytywać ją o życie prywatne. Duże emocje budzi fakt, że relacja Ady i Michała potoczyła się tak szybko. Fani natychmiast zaczęli podejrzewać, że powód jest tylko jeden, a mianowicie ciąża. Tym bardziej że rolnik i jego ukochana już wspominali o ślubie. Jedno z pytań więc brzmiało: „Co sądzisz o plotkach, że jesteś w ciąży? Czy to prawda?”.

Adrianna postanowiła zareagować i żartobliwie odpowiedziała: „Ciąża spożywcza”. Dodała też zdjęcie, na którym ma lekko wydęty brzuch. Na razie wygląda na to, że rolnik i jego ukochana nie zdecydowali się na powiększenie rodziny. Internauci chcieli wiedzieć też, czy Ada nie pospieszyła się z decyzjami dotyczącymi związku z Michałem. – Mówiliśmy o tym w odcinku 10, że nie chcieliśmy czekać. Czasami warto postawić wszystko na jedną kartę. Jesteśmy siebie pewni – odpowiedziała.

Czytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Kolejny uczestnik wyznał, że jest w związkuCzytaj też:

„Rolnik szuka żony 9”. Michał oświadczył się Adzie dzień przed finałem. To nie wszystko!