Konkurencja dla „PnŚ” i „DD TVN” w Polsacie? Rzecznik stacji komentuje

Informacje o programie śniadaniowym w Polsacie krążą w mediach już od kilku tygodni. Telewizja, która mieści się w rankingu trzech najważniejszych stacji telewizyjnych, w przeciwieństwie do TVP2 oraz TVN nie ma porannego programu na żywo. Obecnie o poranku w Polsacie widzowie mogą zobaczyć pasmo „Nowy dzień z Polsat News”. W formacie pokazywane są gwiazdy stacji oraz jest mowa o nowych projektach. Telewizja śniadaniowa ma wiązać się z przejściem do Polsatu Edwarda Miszczaka, który oficjalnie zacznie tam pracę na początku 2023 roku. Zaskakujące doniesienia o odejściu z TVN-u Edwarda Miszczaka świat mediów obiegły we wtorek 7 czerwca.

Polsat z programem śniadaniowym? Rzecznik stacji zabrał głos

Do tej pory konkurencja dla „Dzień Dobry TVN” i „Pytanie na Śniadanie” nie została jednak potwierdzona. Portal Wirtualne Media skontaktował się z Luizą Zając, która miałaby pracować nad wspomnianym projektem, ponieważ w przeszłości była producentką wykonawczą śniadaniówki TVN. Kobieta jednak odmówiła odpowiedzi na pytania. Więcej szczegółów zdradził rzecznik stacji.

Jeżeli wprowadzamy jakieś nowości programowe, to zawsze o tym informujemy. Czyli jeśli będziemy mieli do przekazania jakieś konkretne informacje na temat naszych nowości, to na pewno was o tym powiadomimy – powiedział Tomasz Matwiejczuk.

Kto poprowadzi program śniadaniowy w Polsacie?

Mimo że informacje ciągle nie są potwierdzone, to nie ustają dywagacje, kto miałby zostać jego gospodarzami. Jak donosi „Fakt” jedną ze współprowadzących telewizję śniadaniową w Polsacie ma być Marcelina Zawadzka, prezenterka, która przez lata prowadziła „Pytanie na śniadanie”, więc ma doświadczenie w tego typu formatach.

– Marcelina jest wymarzona do tego programu. Kamera ją kocha. Po tym jak dołączyła do Polsatu, wszyscy mieli niedosyt jej osoby na antenie, a teraz będzie mogło jej być w końcu więcej – twierdzi informator tabloidu.

