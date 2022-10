Cichopek traci wizerunkowo na nowym związku? „Na sali były głównie puste krzesła”

Katarzyna Cichopek ostatnio budzi skrajne emocje wśród widzów i internautów. Po wyjawieniu prawdy o romantycznej relacji z Maciejem Kurzajewskim grono jej fanów zdecydowanie się zmniejszyło. Prezenterzy, którzy w duecie prowadzą program TVP „Pytanie na Śniadanie” byli o to podejrzewani od dawna, ale dopiero jakiś czas temu przyznali, że łączy ich coś więcej niż stosunki zawodowe. Celebrytka z okazji swoich 40. urodzin wybrała się na romantyczną wycieczkę do Ziemi Świętej, w której towarzyszył jej nowy partner. Co ciekawe, Cichopek i Kurzajewski pochwalili się nawet swoim uczuciem na wizji. W jednym z odcinków połączyli się ze studiem „PnŚ” i opowiedzieli o łączącym ich uczuciu.

Katarzyna Cichopek traci fanów? Podczas spotkania z aktorką sala świeciła pustkami

Już po pierwszym odcinku porannego programu TVP, który prezenterzy poprowadzili razem, w mediach społecznościowych pojawiła się lawina niepochlebnych komentarzy. Widzowie „Pytania na Śniadanie” nie kryli zniesmaczenia. Wielu z nich podkreślało swoje rozczarowanie porannym programem. Teraz okazuje się, że także prywatny wizerunek Katarzyny Cichopek ucierpiał na zawirowaniach w życiu uczuciowym. Jak czytamy w „Dobrym Tygodniu” podczas promowania przez celebrytkę jej autorskiej biżuterii pomieszczenie, gdzie odbywało się spotkanie, świeciło pustkami.

Ostatnio, gdy na imprezie biznesowej w Rzeszowie opowiadała o swojej„” marce biżuterii, na sali były głównie puste krzesła – donosi tygodnik.

W gazecie pojawiły się też głosy internautów. „Ja nie kupuję ani nowej marki, ani pani z witryny sklepowej”, „Zróbcie coś z tym duetem, nawet ze względu na ich dzieci” — cytuje medium.

