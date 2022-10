„Pierwsza miłość”. Karol jest wściekły na Artura i wraca do kraju

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Karol jest wściekły na decyzję Artura o ponownym zatrudnieniu Sandry w Weksler Development. Z tego powodu skraca pobyt w Abu Dhabi i wraca do kraju, aby przedyskutować dalszy los wspólnika. Zrozpaczona Anka prosi Martę o pomoc w sprawie Laury, która nie odstępuje córki na krok i nie daje jej normalnie żyć. Dobrze wie, że to z obawy o jej dalsze zaliczenia na uczelni, ale sytuacja jest coraz trudniejsza do zniesienia.

Natomiast Kalina nie odpuszcza Sandrze i otwarcie mówi jej, co o niej myśli. Oskar wspiera ukochaną i razem dają do zrozumienia, że nie są zadowoleni z obrotu sprawy. Postanawiają nie odstępować jej na krok, aż do powrotu szefa. Sandra próbuje udowodnić, że nie wróciła, by knuć i że profesjonalnie podchodzi do powierzonych jej zadań. Natomiast Marcin wpada na wyjątkowy sposób spędzenia swojego dnia wolnego. Tymczasem Wenerski zaprasza Marysię na obiad. Okazuje się, że spędzą ten czas w nietypowy sposób.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

