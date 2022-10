„Hell's Kitchen". Dziś w odcinku Janusz Palikot! Opowie o swoim wegetarianizmie

Podczas challenge'u gościem Mateusza Gesslera będzie Janusz Palikot – z wykształcenia filozof, cieszący się zawodowymi sukcesami przedsiębiorca oraz przede wszystkim miłośnik gotowania i dobrego jedzenia. Jest wegetarianinem, do czego przyczynił się nieszczęśliwy wypadek, jakiego doznał podczas jednej z zagranicznych podróży.

Palikot podzieli się daniem, które gotował kiedyś dla Aleksandra Kwaśniewskiego

Janusz Palikot podzieli się również zabawną historia o tym, jak Aleksander Kwaśniewski „skradł" jego przepis na danie, które w tym odcinku gość sam przygotuje dla zwycięskiej drużyny. – To jest danie, które kiedyś ugotowałem w al. Przyjaciół (przyp. w siedzibie) dla Aleksandra Kwaśniewskiego – burrata, oliwa świeża i do tego trochę pieprzu. Kwaśniewskiemu tak to się spodobało, że przez kilka lat wszystkim, którzy do niego przychodzili, podawał to jako swój pomysł. Na końcu ktoś, kto był (przyp. u niego) i jak ja to podałem jemu, powiedział: „Słuchaj jadłem to u Kwaśniewskiego”. Co Ty mówisz? (śmiech) – opowiedział uczestnikom Palikot.

„Hell's Kitchen". Goście specjalni

Podczas każdego serwisu przy kuchni wyznaczone jest specjalne miejsce dla gościa specjalnego. Zaproszenie do ósmego odcinka przyjął dziennikarz i prezenter Polsatu Krzysztof Ibisz. A przy innym stoliku dobrze znana widzom stacji trójka prowadzących sportowy show „Ninja Warrior Polska": Karolina Gilon, Jerzy Mielewski i Łukasz „Juras" Jurkowski.

Nowy odcinek „Hell's Kitchen" dziś o godz. 20:00 w Polsacie.

