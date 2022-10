„Taniec z Gwiazdami.” Andrzej Piaseczny wyszedł na parkiet. Nie poszło mu zbyt dobrze

„Taniec z Gwiazdami” budzi coraz większe emocje. Obecnie o Kryształową Kulę walczy tylko cztery pary. W odcinku taniec dla każdej pary wybrał jeden z jurorów, drugi natomiast wybierali widzowie. Najciekawszym elementem było jedno prywatne spotkanie z jurorami. Każda z czterech par otrzymała szansę na wyjątkowe wskazówki od jednego z jurorów.

„Taniec z Gwiazdami” – wyjątkowy odcinek

Jako pierwsi na parkiecie pojawili się Iwona Krawczyńska i Robert Rowiński. Zatańczyli fokstrota, którego wybrała dla nich Iwona Pavlović. Jurorka podczas prób podkreśliła, że prezenterka powinna porzucić swoją nadmierną energię. Od jury otrzymali łącznie 39 punktów. Kolejną parą z czterech, którą zobaczyliśmy na słynnym parkiecie był Wiesław Nowobilski i Janja Lesar. Im wskazówek użyczył Andrzej Grabowski. Jeden z najsławniejszych kierowników budowy w Polsce nie tylko wyznał, że teraz jest z Grabowskim po imieniu, ale także podkreślił, że jest on jego ulubionym aktorem. Para zatańczyła jive'a i zdobyła 30 punktów. Gościem specjalnym był Robert Wabich, zwycięzca 6. edycji show emitowanego w Polsacie, który dodawał Nowobilskiemy otuchy.

Następnie na parkiecie pojawiła się aktorka Natalia Janoszek i Rafał Maserak. Im wskazówek udzielił Andrzej Piaseczny. Podczas walca angielskiego piosenkarz nawet zatańczył z celebrytką. Mimo że nie wyszło mu to najlepiej, to para została wysoko oceniona, na 36 puntków. Piaskowi nie brakowało dystansu do siebie. Na koniec tej rozgrywki swoimi umiejętnościami pochwalili się Jacek Jelonek i Michał Danilczuk. Jednopłciowa para wykonała cha-chę. Podczas treningów wspierał ich Michał Malitowski, otrzymali 36 punktów.

W drugiej części odcinka wyemitowanego w ostatni podziałek pary wykonały taniec wybrany przez widzów. Chwilę wcześniej popis wokalny dał Sławomir i Kajra.

