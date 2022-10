Henryk z „Chłopaków do wzięcia” oburzył widzów. Źle traktuje Marysię?

Ogromne poruszenie wśród fanów programu „Chłopaki do wzięcia” wywołało nagranie, które zamieszczone zostało na Facebooku formatu. Przedstawiono na nim wycinek z życia Henryka, rolnika, który od lat jest uczestnikiem programu TTV. Już wcześniej wywoływał on kontrowersje, mówiąc o swojej poprzedniej partnerce. – Przyjechała do mnie w niedzielę. Była tu u mnie cztery dni. Wykopała mi ziemniaki, pracowała przy sianie, dwa wozy obornika rozrzuciła. No i odjechała w siną dal, ale przyjedzie z powrotem – opowiadał. Widzowie zarzucali mu, że szuka on służącej, a nie miłości.

„Chłopaki do wzięcia”. Henryk krytykowany przez internautów. Źle traktuje Marysię?

Teraz oliwy do ognia dodał fakt, że Henryk równie dziwnie traktuje swoją nową ukochaną. Zacznijmy od tego, że zwraca się do niej nie po imieniu, a „pani Marysiu”. – Marysia pracowita bardzo. Dużo plusów, same plusy – mówi na nowym nagraniu uczestnik „Chłopaków do wzięcia”. Widzimy także, jak para wykonuje domowe obowiązki – składa ręczniki czy przecedza mleko. Wszystko jednak odbywa się po tym, jak Henryk da swojej ukochanej dokładne wskazówki.

Internauci wytknęli Henrykowi w komentarzach jego oziębłe zachowanie. „Heniowi, to chyba obojętne czy ma przy sobie kobietę, czy chłopa, najważniejsze, żeby jego towarzysz był pracowity i wykonywał polecenia. Pani Marysia super babka, zasługuje na lepsze życie”; „Wymaga służącej i kogoś, kto będzie go niańczył. Wielkie wymaganie a sobą nie reprezentuje nic. Kompletnie nic!”; „Marysiu....Uciekaj”; „Naprawdę współczuję tej kobiece.. Masakra”; „Widać, że jest zawiedziony i w kropce. Oczekiwał ładnej młodej babki, którą sobie podporządkuje. Marysi mówi na Pani, zeby ją zdystansować. Chamski jest dla niej i nieuprzejmy...ale wie, że lepszej juz nie znajdzie” – piszą widzowie programu.

