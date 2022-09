Wiesław Nowobilski został trwale okaleczony. W „Tańcu z Gwiazdami” zdradził, co się stało

Ostatni odcinek 13. edycji „Tańca z Gwiazdami” wzbudził ogromne zainteresowanie. Był wyjątkowy, ponieważ rozpoczął świętowanie 30-tych urodzin stacji. Nie zabrakło żartobliwych nawiązań do słynnych „Paszportów Polsatu”, długich przerw na reklamy i wielu gości. Jednym z dodatkowych prowadzących w tym odcinku był Maciej Rock, który swoją karierę zaczął w pierwszym w Polsce talent show „Idol”. W formacie zobaczyliśmy wielu prezenterów, którzy od lat prowadzą programy w stacji.

Z programem pożegnał się Michał Mikołajczak. Aktor uczył się tańczyć pod okiem Julii Suryś. Obecnie o Kryształową Kulę walczy już tylko sześć par.

Wiesław Nowobilski został trwale okaleczony

W piątym odcinku 13. edycji „Tańca z Gwiazdami” każdy z występów nawiązywał do hitów Polsatu. Zarówno do filmów, które od lat możemy oglądać we wspomnianej telewizji, ale także sztandarowych formatów. Dla Wiesława Nowobilskiego i Janji Lesar zaśpiewała Alicja Janosz, która wygrała pierwszą polską edycję „Idola”. Wokalistka wykonała ten sam utwór, co w finale show.

Jednak jeszcze przed występem Wiesław Nowobilski, znany widzom z formatu „Nasz nowy dom”, wyznał, że został trwale okaleczony. Celebryta nie ma górnych część dwóch palców. Nowobilski relacjonował, że z tego powodu bał się podnoszenia partnerki w zeszłym tygodniu, bo brak części dłoni jest dość problematyczny. Mężczyzna opowiedział przed kamerami, co się stało. – Pracowałem na strugarce. Wtedy miałem kłopoty rodzinne, bo mój syn się urodził z wadą serca. I nie myślałem o pracy, tylko o nim, o dziecku – powiedział. Jak później dodał, z powodu dekoncentracji, deska wysunęła mu z rąk, co doprowadziło do wypadku i obcięcia palców przez maszynę.

