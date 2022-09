Małgorzata Rozenek-Majdan korzysta z pomocy specjalisty

Małgorzata Rozenek-Majdan spełniła swoje wielkie marzenie i została prowadzącą „Dzień Dobry TVN” w duecie z Krzysztofem Skórzyńskim. Zarówno dla Skórzyńskiego jak i dla Rozenek-Majdan tego typu program, szczególnie na żywo, jest wyzwaniem. Celebrytka prowadziła wiele formatów TVN, jednak żadnego live. Natomiast dziennikarz do tej pory zajmował się głównie tematyką polityczną i społeczną.

Para zadebiutowała na ekranie w poniedziałek 29 sierpnia. Od razu w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się komentarze oceniające nowych prezenterów. Wśród nich znalazło się także parę negatywnych głosów. Internauci głównie zwracali uwagę na głos Małgorzaty Rozenek-Majdan, który ma być zbyt wysoki, zbyt częste poprawianie włosów, a także przerywanie gościom. „Pani Rozenek głos (chrypka) i wcinanie się w połowę zdania rozmówcom bardzo przeszkadza”; „Pani Małgosia bardzo sztuczna, próbuje być perfekcyjna. Irytujący głos, poprawianie włosów i przerywanie wypowiedzi gościom. Niestety, to nie jest miejsce dla niej” – pisali fani programu.

Małgorzata Rozenek-Majdan wzięła sobie do serca krytykę widzów?

Wygląda na to, że Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła wziąć sobie do serca zdanie widzów. W rozmowie z „Super Expressem” wyznała, że zgłosiła się po pomoc do specjalistów. – Głęboko wierzę w ogólny rozwój. Wszystko, co sprawia, że można lepiej wyglądać, lepiej coś robić jest warte, by w to inwestować. To tak samo, jak chodzić na siłownię. Chodzę do logopedy i foniatry, tak samo, jak wielu moich kolegów. Praca z logopedą jest okazaniem szacunku widzowi poprzez głos, którym się do niego zwracam. Okazało się, że muszę pracować też nad oddechem. Pani foniatra powiedziała, że ogólnie jest ze mną dobrze, ale zaleciła kilka ćwiczeń oddechowych – podkreśliła.

Celebrytka wyznała też, że krytyka nie robi na niej szczególnego wrażenia. Ze względu na spore telewizyjne doświadczenie stara się nią nie przejmować, a tym bardziej nie obrażać na fanów programu „Dzień Dobry TVN”. – Obejrzałam każdy odcinek, który prowadziłam. Przez dziesięć lat mojej pracy jestem już przyzwyczajona do oceniania mojej osoby przez innych. Nie reaguję zbytnio ani na zachwyty, ani na krytykę. Ocena jest dla mnie normalnym elementem pracy. Nie obrażam się na komentarze internautów – dodała.

