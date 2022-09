Tomasz Orzechowski o wielkiej wygranej w „Milionerach”. Połowę kwoty już wydał

Tomasz Orzechowski wygrał milion złotych w programie TVN „Milionerzy”. Księgowy z Łodzi pojawił się w odcinku wyemitowanym w poniedziałek 19 września. Do ostatniego etapu doszedł bez wykorzystania kół ratunkowych. Hubert Urbański zadał finaliście pytanie z zakresu historii muzyki. Orzechowski co prawda nie znał dokładnej odpowiedzi, ale dzięki pobieżnej wiedzy i dedukcji udało mu się wygrać.

Tomasz Orzechowski wygrał milion. Na co przeznaczy pieniądze?

Chwilę przed zadaniem ostatniego pytania Tomasz Orzechowski wyznał, że nie wie, w jaki sposób spożytkuje pieniądze. Dopiero po oficjalnym ogłoszeniu wygranej zabrał głos w mediach społecznościowych. Zwycięzca opublikował zabawny post, nawiązując do swojego wyglądu. „Ludzie piszą mi, że jestem podobny do Morawieckiego, więc nie powinno być żadnym zdziwieniem, że wygrana pójdzie na zakup nieruchomości i obligacje” – napisał Orzechowski. W dalszej części wpisu pochwalił się wizytą na kanapie „Dzień Dobry TVN”, gdzie pojawił się we wtorek o poranku.

W czasie śniadaniowego pasma zwycięzca „Milionerów” wyznał, że jeden apartament już udało mu się kupić. – Już połowę wygranej wydałem. Kupiłem piękne mieszanie w Szczecinie na 10. piętrze, z pięknym widokiem na miasto. Nigdy tam wcześniej nie byłem, ale kupiłem sobie tam mieszkanie. Moja kuchnia będzie miała widok na wschód na jezioro Dąbie – przyznał. W dalszej części rozmowy Tomasz Orzechowski wyjaśnił, dlaczego wybrał akurat to miejsce, skoro pochodzi z Łodzi. – Jest blisko morza, dużo puszcz, uwielbiam lasy, moja partnerka również. Blisko zagranicy, blisko do Berlina i do Szwecji – podkreślił.

Wizyta w „Milionerach” nie była jednak dla Tomasza Orzechowskiego pierwszą przygodą z teleturniejem. Dwa lata temu wystąpił w programie TVP „Va Banque”, wówczas wywalczył 64 tys. zł. Pojawił się także w formacie „Jeden z dziesięciu”, gdzie wygrał 10 tys. zł. Do tej pory w kultowym teleturnieju „Milionerzy” pytanie za milion padło ponad 20 razy, jednak poza Tomaszem Orzechowskim tylko czterech uczestników znało na nie odpowiedź: Krzysztof Wójcik (2010), Maria Romanek (2018), Katarzyna Kant-Wysocka (2019). Ostatnim z nich był Jacek Iwaszko, który wygrał we wrześniu 2021 roku.

