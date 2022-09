Gessler rzuca talerzami w nowym odcinku „Kuchennych rewolucji”. W lokalu pojawiły się służby

W pierwszym odcinku nowego sezonu „Kuchennych Rewolucji” Magda Gessler odwiedziła lokal w Czechowicach-Dziedzicach. Restauracja nazywała się Irlandia, chociaż podawane w niej były dania kuchni włoskiej. Lokal prowadziła Klaudia, a jej narzeczony Krystian, który jest właścicielem Irlandii, pracował za granicą, żeby dokładać do interesu.

Służby specjalne w „Kuchennych rewolucjach”

Gdy Gessler odwiedziła restaurację, nie była załamana daniami, które tam podawano. Pochwaliła m.in. schabowego, burgera oraz pastę. To, co jednak doprowadziło restauratorkę do wściekłości, to stan samej kuchni. – Na zewnątrz jesteście zadbani, a jak się majtki ściągnie, to jest g**** – stwierdziła po tym, jak dokładnie obejrzała pomieszczenie.

Gessler postanowiła pomóc Klaudi i Krystianowi. Zaproponowała, że restauracja po rewolucji będzie nosiła nazwę „Tavola Calda Siciliana” i podawane w niej będą dania kuchni sycylijskiej. Wszystko szło świetnie, aż do samej kolacji. W trakcie, gdy goście zasiedli do swoich dań, na salę wpadły służby, które nakazały ewakuację. Okazało się, że ktoś poinformował funkcjonariuszy, że w lokalu podłożono ładunek wybuchowy. Wszystko jednak sprawdzono i okazało się, że to głupi żart telefonującego.

Gessler rzuca talerzami

Wydawało się, że restauratorzy poradzą sobie dalej śpiewająco. Niestety, gdy Gessler po 4 tygodniach wróciła do lokalu, nie była zadowolona z jakości dań. Swoim zwyczajem, w trakcie rozmowy z właścicielem restauracji, rzuciła talerzem. – Mieliście to wszystko w małym palcu. (...) Mało się przejmujecie tym, że ludzie mają smak i ja chcę polecać tę knajpę, a w tej chwili mam duże wątpliwości, czy ją polecić – oceniła.

