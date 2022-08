„Taniec z gwiazdami”. Eksperci już wiedzą, kto odpadnie

Dzisiaj na antenie Polsatu pierwszy odcinek show „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Tym samym rozpocznie się 13. edycja programu. Sezon budzi naprawdę duże emocje. Nie tylko za sprawą gwiazd, ale także ze względu na pierwszą w historii jednopłciową parę. Celebryci trenują już od miesiąca. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany dzisiaj 29 sierpnia o godzinie 20.05.

Taneczne występy oceniać będzie jury w składzie: piosenkarz oraz fan polskiego i brytyjskiego formatu Andrzej „Piasek” Piaseczny, niezastąpiona oraz widzącą każde niedociągnięcia Iwona Pavlović, znany z ciętego języka Michał Malitowski oraz aktor Andrzej Grabowski, dobry duch programu, który w każdej parze widzi tylko same plusy. Na parkiecie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” nie może zabraknąć prowadzących. W 13. edycji zobaczymy jedyny i niepowtarzalny duet Pauliny Sykut-Jeżyny oraz Krzysztofa Ibisza! A towarzyszyć im będzie specjalistka od tańców latynoamerykańskich, wedding plannerka, prowadząca program Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej – Izabela Janachowska.

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Kto odpadnie?

Jak czytamy w „Super Expressie”, analitycy największej firmy bukmacherskiej już wytypowali, kto zwycięży obecną edycję. Według nich największe szanse na Kryształową Kulę ma aktorka kina Bollywood i Hollywood Natalia Janoszek, której partnerem jest Rafał Maserak. Tancerz jest prawdziwym weteranem show, brał udział we wszystkich 26 polskich edycjach.

Eksperci uważają, że drugie miejsce zajmie ukraińska piosenkarka i aktywistka Jamala. Gwiazda zatańczy z Jackiem Jeschke. Podczas swojego udziału w programie Jamala wraz z Fundacją Polsat będzie prowadzić zbiórkę na rzecz pomocy Ukrainie.

Natomiast jako pierwszy ma odpaść Krzysztof Rutkowski. Detektyw zatańczy z Sylwią Madeńską. Trenerka jest też znana z programu „Love Island wyspa miłości”.

