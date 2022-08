Koncert TVP. Ida Nowakowska pomyliła wokalistę z byłym striptizerem

Koncert piosenki wojskowej państw NATO odbył się w poniedziałek 15 sierpnia w dniu święta Wojska Polskikego. Nie zabrakło ogromnego rozmachu oraz plejady gwiazd. Impreza odbyła się w Elblągu, gdzie stacjonuje Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Na scenie pojawili się m.in. Reprezentacyjny Chór Wojska, ale także uczestnik "The Voice of Poland" Filip Lato, zespół Trubadurzy czy Jan Pietrzak. Wydarzenie poprowadzili: Ida Nowakowska, Aleksander Sikora, Karolina Pajączkowska i Tomasz Kammel.

Na widowni nie zabrakło prezesa TVP Jacka Kurskiego z żoną oraz ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który zapowiadając jeden z występów wykorzystał okazję i zachęcił młodzież do dołączenia do wojska. – 4560 zł miesięcznie – warto być żołnierzem, służyć ojczyźnie, swoim bliskim. Walczymy o to, aby Polska była Polską – powiedział ze sceny.

Ida Nowakowska pomyliła wokalistę z byłym striptizerem

Jednak największym echem odbił się występ niemieckiego zespołu Captain Jack. Ida Nowakowska zapowiadając muzyczną grupę, napomknęła, że lider zespołu zanim został gwiazdą służył w armii. Celebrytka jednak pomyliła nieżyjącego już Franky Gee z obecnym wokalistą, który w przeszłości był striptizerem. Wiele osób w mediach społecznościowych wytknęło wpadkę Nowakowskiej m.in. Sylwia Czubkowska. „Zanim został super gwiazdą był amerykańskim żołnierzem – Ida Nowakowska zapowiadając Captain Jack. Tyle, że oryginalny wokalista Franky Gee, który był w US Army zmarł w 2005 r. A śpiewa najpewniej Bruce Lacy, który doświadczenie zdobywał w grupie striptizerów Erotic Tigers” – napisała na Twitterze.

