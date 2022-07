Nowa platforma Disney+ w ofercie Plusa i Polsat Box. Razem bardziej się opłaca

Dostęp do platformy Disney+ przez cały rok bez żadnych opłat w Plusie dotyczy wszystkich ofert abonamentowych z umową na 24 miesiące – Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Internet 5G/LTE i Plus Światłowód. Po okresie promocyjnym zostanie doliczona cena rynkowa w wysokości 28,99 zł/mies. Dotyczy także oferty abonamentowej Plush dla wszystkich klientów, którzy podpiszą umowę na 24 miesiące.

Z Disney+ można korzystać na wielu urządzeniach: TV, komputerze, konsolach do gier oraz na telefonach komórkowych i tabletach, co w połączeniu z bardzo szybkim internetem 5G Plusa pozwala nam na dostęp do treści praktycznie w każdym miejscu i o każdej porze, bez zakłóceń wysokiej jakości obrazu.

Różnorodność w ofercie Polsat Box

Polsat Box zapewnia szeroki wybór treści dla widzów w każdym wieku. Umożliwia elastyczne dostosowanie treści do swoich upodobań. W zależności od naszych potrzeb mamy do wyboru kilka pakietów. Telewizję można odbierać przez satelitę lub internet. Jeśli posiadamy internet światłowodowy Plusa, Netii lub Orange o min. prędkości 8 Mb/s dla kanałów w jakości HD i 25 Mb/s dla kanałów w jakości 4K na dekoder, skorzystamy z oferty bez instalacji anteny. W innym wypadku wystarczy możliwość instalacji anteny satelitarnej i już możemy się cieszyć z szerokiej oferty telewizyjnej Polsat Box.

Polsat Box z Disney+ już od 35 zł/mies.

Polsat Box w Pakiecie S z Disney+ oferuje 51 kanałów TV, w tym szereg najważniejszych stacji (Polsat, Polsat News, Polsat Sport,TVP1, TVN i TV4) oraz kanały sportowe takie jak: Polsat Sport, Polsat Sport Extra i TVP Sport. Nie zabraknie też kanałów popularnonaukowych takich jak: Polsat Viasat Nature, Polsat Viasat Explore, Fokus TV czy Polsat Viasat History. Pakiet można nabyć już za 35 zł/mies. wraz z dostępem do Disney+, oferującym szeroką bibliotekę filmów i seriali.

Jeszcze więcej możliwości

Jeśli poszukujemy nieco bardziej rozbudowanej oferty programowej, to pakiet telewizji M w Polsat Box może okazać się dobrym rozwiązaniem. Z platformą Disney+ możemy go nabyć już za 45 zł miesięcznie. Co znajdziemy w ofercie? Oczywiście wszystkie kanały TV z pakietu S oraz dodatkowo kanały sportowe – Eurosport, kanały tematyczne TVN i Discovery, TVP seriale oraz TVP HD.

Sportowe emocje

Wszyscy kibice oraz entuzjaści sportów z pewnością zainteresuje abonament M Sport z Disney+. W ramach oferty Polsat Box dostajemy dostęp do 79 kanałów, w tym do kanałów Polsat Sport i Eurosport z pakietu M. Znajdziemy tutaj również kanały Polsat Sport Premium, a w nich Ligę Mistrzów. Do oferty dodano też kanały Eleven Sports (w tym Eleven Sports 1 4K) z rozgrywkami La Liga Santander, Serie A TIM, Jupiler Pro League, Ligue 1 Uber Eats czy Formuła 1. Co więcej, znajdziemy tu także takie kanały, jak Canal+ Sport3 i 4 na których można śledzić rozgrywki PKO BP Ekstraklasa - promocyjnie za 0 zł. Opłata za pakiet wynosi 70 zł/mies. i również zawiera dostęp do serwisu Disney+.

Dla najbardziej wymagających

Ostatni pakiet z oferty - pakiet L z Disney+ zawiera aż 132 kanały telewizyjne. Znajdziemy w nim stacje z pakietu M, a także pozostałe kanały tematyczne (m.in. filmowe, dziecięce, edukacyjne). Pakiet dla najbardziej wymagających widzów kupimy wraz z Disney+ za 70 zł/mies. Warto dodać, że w pakietach M, M Sport oraz L telewizję możemy też oglądać na urządzeniach mobilnych w aplikacji Polsat Box Go. Ta możliwość sprawdzi się szczególnie podczas wakacji. Oglądając ulubiony program, serial lub film, możemy urozmaicić sobie czas w trakcie długiej podróży samochodem lub pociągiem.

Co oferuje Disney+?

Platforma Disney+ całkiem niedawno wkroczyła do Polski z ofertą serwisu treści „na żądanie”. Serwis jest kompatybilny z urządzeniami mobilnymi, przeglądarkami internetowymi, konsolami do gier oraz smart TV. Umożliwia nam oglądanie na 4 ekranach jednocześnie. Co oferuje?

Znajdziemy tutaj filmy i seriale ze świata Star Wars. W ofercie dostępne są m.in. uwielbiane ostatnio przez widzów na całym świecie seriale, takie jak „The Mandalorian”, „Obi-Wan Kenobi” czy „Księga Boby Fetta”. W letnie wieczory możemy urządzić seans z przyjaciółmi i wspólnie obejrzeć ulubione części „Gwiezdnych Wojen” znane nam z ekranów kinowych. Mamy z czego wybierać - na platformie dostępne są wszystkie filmy z tej serii.

Twórcy platformy nie zapomnieli również o fanach superbohaterów i proponują wyselekcjonowane hity kinowe oraz seriale od Marvela - takie jak m.in.: „Dr Strange”, „Avangers”, „Eternals” czy „Moon Night”. Ta oferta z pewnością zainteresuje też nastolatków i sprawi, że nie będą narzekać na nudę podczas wakacji.

Na platformie znajdziemy również mnóstwo znanych i lubianych produkcji ze świata Disneya, zarówno tych starszych, jak i nowszych. Nie zabrakło też bajek, baśni i filmów animowanych z wytwórni Pixar. Dzieci z pewnością miło spędzą czas oglądając takie propozycje, jak „Iniemamocni 2”, „Toy Story 4”, „Co w duszy gra”, „Luca”, „Nasze magiczne Encanto” czy „To nie wypanda”. Umówmy się jednak – przeglądając ofertę platformy dorośli też znajdą coś dla siebie. Z pewnością docenią świetną kreację Emmy Stone w głośnym filmie „Cruella”. Możemy też z całą rodziną podziwiać piękno naszej planety w National Geographic.