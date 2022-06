Antoni Królikowski został spoliczkowany przez Maję Hirsch. Aktorka pokazała nagranie

Program „Przez Atlantyk” emitowany był na TVNie wiosną bieżącego roku. Gwiazdy musiały przepłynąć ocean w trzy tygodnie. W skład gwiazdorskiej załogi wchodzili: Maja Hirsch, Natalia Przybysz, Renata Kaczoruk, Antoni Królikowski, Liroy i Zygmunt Miłoszewski.

Aktorzy i muzycy musieli pokonać Atlantyk i dopłynąć do wybrzeży Gwadelupy, ale w czasie rejsu, który trwał kilka tygodni spotkało ich wiele przygód. Nie brakowało zwrotów akcji i dramatów. Podczas jednego z odcinków uczestnicy natknęli się pusty ponton na środku oceanu. Nie kryli swojego zdumienia, że ktoś próbował przepłynąć tak małą i niebezpieczną łódką tyle mil.

– Jaka to musi być desperacja, żeby wsiąść na ten ponton i z Afryki – to jest chyba 300 mil – przedzierać się tutaj – ocenił Liroy. Wśród gwiazd pojawił się tak smutek, szczególnie kiedy w pontonie zauważyli dziecięce sandałki i nikt z nich nie oszukiwał się, co mogło się stać z pasażerami małej łódeczki. – Być może jest to łódka, której pasażerowie w poszukiwaniu lepszego życia wszyscy zginęli – stwierdził Zygmunt Miłoszewski. Antoni Królikowski ocenił to natomiast jako: „tajemnicze i dramatyczne zdarzenie”.

Maja Hirsch spoliczkowała Antoniego Królikowskiego

W programie pojawiły się także spięcia między gwiazdami. W czasie jednego z odcinków mogliśmy obserwować kłótnię między Mają Hirsch i Renatą Kaczoruk. Między kobietami doszło do ostrej wymiany zdań. Gwiazdy pokłóciły się do tego stopnia, że modelka zalała się łzami.

Uwagę widzów najbardziej przykuwał jednak uwagę Antoni Królikowski. Emisja show zbiegła się z jego głośnym rozstaniem z Joanną Opozdą, mimo że podczas rejsu aktor wiele razy zapewniał matkę swojego dziecka o wielkiej miłości. Na antenie wyznał też, że od lat choruje na stwardnienie rozsiane.

Jak się jednak okazało, niektóre z fragmentów nie zostały wyemitowane. Takim nagraniem na swoim Instagramie podzieliła się Maja Hirsch. Udostępniła krótkie wideo, na którym widać jak policzkuje kolegę po fachu Antoniego Królikowskiego. „A teraz z serii, czego nie pokazali w »Przez Atlantyk«” – napisała na InstaStory. – Zawsze żarty na końcu. Nigdy nic na poważne, żeby tak skończył bez puenty. Nie da się – mówiła na nagraniu kobieta. Następnie na odważny krok zdecydował się Królikowski: Zróbmy puentę i uderz mnie lewą ręką w twarz. – Lewą? – zapytała Hirsch, po czym mocno uderzyła go w twarz. Zaskoczony Królikowski osunął się na kanapę, na której siedział.

Czytaj też:

„Sanatorium miłości”: Władysław wziął ślub. Nie wszyscy koledzy się pojawili