W sobotę ulicami Warszawy przeszła Parada Równości. Wydarzenie ma na celu pokazanie solidarności i wsparcia dla środowiska LGBT. Natomiast dla mniejszości seksualnych to idealna okazja, żeby w pełni się wyrazić i podkreślić wolność. Często na marsz uczestnicy wybierają szalone stroje i dodatki. Także wielu znanych aktorów, muzyków czy celebrytów pojawia się na paradzie i chętnie chwali się tym w mediach społecznościowych.

Małgorzata Rozenek-Majdan tylko udawała, że była na Paradzie Równości?

Do tego grona dołączyła Małgorzata Rozenek-Majdan, która od rana w sobotę relacjonowała swoje przygotowania. Na to wydarzenie celebrytka zdecydowała się krótką i obcisłą sukienkę w kolorze neonowej żółci, a do tego włożyła różowe buty i ogromnej platformie. Żeby podkreślić artystyczność stylizacji – włożyła przygotowane specjalnie tęczowe skrzydła. Rozenek-Majdan pochwaliła się internautom wielogodzinnymi przygotowaniami w salonie fryzjerskim.

Mimo doskonałej stylizacji fani nie byli zachwyceni. Wielu internautów podejrzewa, że po krótkim spacerze przez pasy oraz pozowania na tle muru, skończyło się na przygotowaniach. W komentarzach zarzucono prezenterce, że nie była na wydarzeniu. „Chociaż jedno Pani zdjęcie z Parady chciałbym zobaczyć. Pani nie była na Paradzie, prawda? To tylko lans. Strasznie to przykre” – czytamy pod zdjęciem.

Małgorzata Rozenek-Majdan odniosła się do swojej nieobecności na Paradzie Równości

Małgorzata Rozenek-Majdan przerwała milczenie i odniosła się do domysłów fanów. W rozmowie z Plejadą podkreśliła, że nie chce „rozgrzebywać od nowa” tego tematu.

– To jest tak, że ja jestem teraz w bardzo intensywnym czasie zawodowo i nie tylko. Nie mam jak się pochylić nad tematem. Wydaje mi się, że temat został już zapomniany i nie rozgrzebujmy tego od nowa – powiedziała.

