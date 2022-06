Nocny pożar w obiekcie TVP. W akcji sześć zastępów straży pożarnej

W nocy z niedzieli na poniedziałek, ok. godz. 1:00, w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie wybuchł pożar. O zdarzeniu jako pierwsze poinformowało Radio dla Ciebie. Medialne doniesienia potwierdził Bogdan Smoter z warszawskiej straży pożarnej.

Nocny pożar w obiekcie TVP. Jest komentarz straży

– Do pożaru doszło na wystroju sceny do filmu w obiekcie TVP. To jest duży hangar, w tym hangarze znajduje się scena z wyposażeniem, tam coś się po prostu zapaliło. Na miejscu działało sześć zastępów straży pożarnej, brak osób poszkodowanych – przekazał Bogdan Smoter w rozmowie z Radiem dla Ciebie.

Dotychczas do mediów spływają jedynie szczątkowe informacje dotyczące sprawy. Wiadomo, że akcja służb zakończyła się ok. godz. 7:00. Centrum Informacji TVP nie wydało dotychczas komunikatu w opisywanej sprawie.

