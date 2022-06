Krzysztof Rutkowski w „Tańcu z gwiazdami”. Wiemy, ile zarobi detektyw!

Przed nami już 26. edycja tanecznego show, które kochają Polacy. Chociaż Polsat nie ujawnił jeszcze oficjalnie listy uczestników, którzy pojawią się w najnowszym sezonie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, powoli do mediów przedostają się informacje o potencjalnych celebrytach, których oglądać będziemy w show. Słyszeliśmy już o tym, że w końcu twórcom udało się namówić na udział Michała Mikołajczaka.

Rutkowski w „Tańcu z gwiazdami”. Ile zarobi?

Innym z uczestników ma być też Krzysztof Rutkowski, którego Polacy kochają za odważny styl, klasę i oczywiście, profesję. Plotkarskie media zaczęły już „węszyć” w kontekście tego, ile zarobi na udziale w show Polsatu detektyw. Z informacji „Super Expressu” wynika, że Rutkowski, który dotychczas zmagał się z wyzwaniami zupełnie innego kalibru, za każdy odcinek „Tańca z gwiazdami”, w którym wystąpi, otrzymać ma aż 30 tysięcy złotych.

– To barwna postać, która wzbudzą duże emocje, jego styl i legendarna fryzura od lat są hitami w sieci. Teraz będzie miał okazję zaprezentować się z nieco innej strony – przekazał z kolei informator serwisu „Pomponik”.

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”

Uczestnicy programu Polsatu prezentują na żywo wcześniej przygotowany taniec, który oceniany jest przez komisję jurorską w skali ocen od 1 do 10. Występy oceniają również telewidzowie, którzy mogą głosować na swych faworytów. W każdym odcinku odpada jedna para, która uzyskała najmniejszą liczbę głosów. Nagrodą główną w programie jest statuetka Kryształowej Kuli. Od 2014 roku zwycięzcy otrzymują też czeki: celebryta o wartości 100 tys. zł, a partnerujący mu tancerz – 50 tys. zł.

