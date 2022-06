Nie żyje uczestniczka „You Can Dance — Po prostu tańcz”. Michał Piróg: Moje serce pęka

Michał Piróg na swoim Instagramie opublikował straszną wiadomość. Zmarła Natalia Madejczyk uczestniczka pierwszej edycji programu „You Can Dance — Po prostu tańcz”.

„Śpij spokojnie aniele piękny. Mogę tylko pytać czemu, czemu teraz, czemu ty. Obudziłem się o 1:47 i już nie zmrużyłem oka. Moje serce pęka. Czemu musimy być światkami kiedy opuszczają nas tak piękne dusze” – czytamy pod zdjęciem Michała Piróga z młodą tancerką. Gwiazdor wspomniał też o wspólnej podróży do Londynu. „Natalia kochana moja mogę ci obiecać, że jeszcze zatańczymy. Dzisiaj zadzwoniła Małgosia, że mamy znów zaproszenie do Londynu (to był taki świetny czas razem) Twój udział w programie. Byłaś jego najjaśniejszą gwiazdą” – zauważył smutno.

Następnie Piróg wyraził nadzieję na spotkanie Natalii Madejczyk w innym wcieleniu. „Będę cię wypatrywać w oczach wszelkich istot, by raz jeszcze się do ciebie uśmiechnąć, popatrzeć i powiedzieć jak ciebie wszystkim brakuje. Do zobaczenia. Teraz odpocznij chwilkę i wróć do nas” — zakończył smutno wpis.

instagram

Natalia Madejczyk. Kim była?

Natalia Madejczyk zdobyła popularność dzięki udziałowi w pierwszej edycji programu „You Can Dance – Po prostu tańcz”. Show było emitowane na antenie TVN jesienią 2007 roku. W tej samej edycji pojawili się m.in. Ida Nowakowska, Maria Foryś, Diana Staniszewska, Anna Bosak, Rafał Kamiński i Maciej Florek, który zwyciężył. Natalia Madejczyk zajęła piąte miejsce.

O wypadku, jakiemu uległa tancerka poinformował Maciej Florek. W dniu swoich 41. urodzin tancerz przekazał, że Madejczyk uległa poważnemu wypadkowi. W facebookowym wpisie Florek poprosił o prezent w postaci modlitwy, medytacji czy dobrej myśli o Natalii Madejczyk. W mieszkaniu dziewczyny miało dojść do pożaru, a tancerka miała poparzone 60 procent ciała.