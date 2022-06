Gwiazda TVP ogłosiła coming out. Pojawiła się na zdjęciach z partnerką

Joanna Balasz to aktorka znana z popularnych seriali. Od 2018 roku występuje na deskach warszawskiego Teatru Capitol, ale na ekranie zadebiutowała w 2015 roku w serialu „Na Wspólnej”. Od 2017 roku widzowie mogli oglądać ją w roli Rozalii w serialu „Wojenne Dziewczyny”. Joanna Balasz wcieliła się także w rolę Teresy w „Barwach szczęścia”, Maję w „Na dobre i na złe” oraz Kasię Skrzypczak w „Zawsze warto”. Pojawiła się także w serialu TVN „Odwróceni. Ojcowie i córki”, gdzie zagrała córkę Sikory Lidkę.

Gwiazda TVP ogłosiła coming out

Joanna Balasz jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a ze swoimi obserwatorami dzieli się wieloma prywatnymi chwilami. Na jej profilu możemy zobaczyć zdjęcia z wyjazdu do Paryża czy wakacji w Dubaju. Aktorka chętnie udostępnia zdjęcia z różnego rodzaju wyjść i wypadów, ale także z planów zdjęciowych. Do tej pory mimo aktywności nie pokazała tak romantycznych zdjęć, jak teraz.

Joanna Balasz i Ivy Piotrowska tworzą związek od pięciu lat, o czym właśnie poinformowały swoich obserwatorów. Obie kobiety udostępniły serię zdjęć, na których wyglądają na szczęśliwe i zakochane. Na czarno-białych, artystycznych fotografiach możemy zobaczyć jak Balasz całuje Piotrowską w szyję, a także jak przytulone kobiety ubrane na czarno patrzą odważnie w obiektyw. „Jestem dumna z tego kim jestem i z kim jestem. Nie tylko w czerwcu, a każdego dnia” – napisała partnerka aktorki nawiązując do czerwca, który jest określany jako Miesiąc Dumy. Dodała hasztag o takim tytule. Kolejny hasztag, jaki pojawił się w poście to: miłość to miłość.

instagramCzytaj też:

ShEO Awards 2022. „Wprost” nagrodził m.in. Kayah, Urszulę Dudziak i Agnieszkę Hyży