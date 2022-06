Wzruszający apel Wandy Traczyk-Stawskiej na Telekamerach

We wtorek 31 maja odbyła się jubileuszowa 25. gala Telekamer „Tele Tygodnia”. Prestiżowe statuetki trafiły do aktorów, dziennikarzy, prezenterów oraz produkcji. Podczas uroczystości nagrodzona została również Wanda Traczyk-Stawska, która odebrała wyróżnienie w kategorii „Człowiek Roku”.

Telekamery 2022. Wzruszający apel Wandy Traczyk-Stawskiej

Polska działaczka społeczna, działaczka podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, żołnierka Armii Krajowej, członkini Szarych Szeregów i uczestniczka Powstania Warszawskiego, była bardzo wzruszona wyróżnieniem. Przyznała, że nie wie, co ma powiedzieć i z całego serca podziękowała za nagrodę. Później odniosła się do sytuacji na Ukrainie i wystosowała specjalny apel.

– Potrzebujemy w tej chwili w Polsce być razem i razem pomóc Ukrainie. Chciałabym wołać ze wszystkich sił: to nie tylko wojna z Ukrainą. To jest wojna, która niesie całemu światu niebezpieczeństwo. Wszystkie kraje demokratyczne, pomóżcie Ukrainie! Proszę. Pamiętajcie, jak my w powstaniu zostaliśmy opuszczeni. Pomóżmy Ukrainie, żeby się to nie powtórzyło – powiedziała.

Telekamery 2022

Telekamery to nagrody przyznawane przez magazyn telewizyjny „Tele Tydzień” za osiągnięcia telewizyjne. Przyznawane są już od 25 lat. W tym roku prowadzącymi plebiscytu byli Katarzyna Zielińska i Kacper Kuszewski, a muzyczną gwiazdą gali Edyta Górniak, która otworzyła imprezę swoją interpretacją piosenki „I Will Never Love Again” z filmu „Narodziny Gwiazdy”. Skrót występu gwiazdy obejrzeć można na oficjalnej stronie internetowej Telekamer. Nagrodzeni podczas wydarzenia zostali między innymi Elżbieta Jaworowicz, Dariusz Szpakowski, Tadeusz Sznuk czy Wanda Traczyk-Stawska.

