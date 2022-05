Porady o aborcji w „Sprawie dla reportera”. Jest orzeczenie Komisji Etyki TVP

W grudniu wyemitowano odcinek „Sprawy dla reportera”, w którym opowiedziano historię Eweliny i Przemysława Kopczewskich, którzy są rodzicami 8-letniego ciężko chorego chłopca. Mały Eryk urodził się z bardzo skomplikowaną wadą, niedorozwojem lewej części serca. O problemach ze zdrowiem dziecka para dowiedziała się w 20. tygodniu ciąży. Ostatecznie jednak nie zdecydowali się na zabieg przerwania ciąży. W programie TVP wystąpili po to, aby uzyskać pomoc w zbiórce środków na specjalistyczne leczenie syna w Stanach Zjednoczonych. Żadna klinika w Polsce nie chce się podjąć zabiegu.

Prowadząca program zaskoczyła swoją opinią widzów. Zwracając się do Eweliny Kopczewskiej, stwierdziła, że dla dziecka lepiej byłoby, żeby w ogóle się nie urodziło, a matka zdecydowała się na aborcję. – Matka, która kocha dziecko, to musi się zastanowić, jaki mu ewentualnie gotuje los. I wie pani co, zastanawiam się, czy jako matka wtedy nie podjęłabym innej decyzji. Bo kocham dziecko i nie chciałabym, żeby na moim dziecku eksperymentowano – tłumaczyła mecenas Maria Wentlandt-Walkiewicz.

Kiedy matka 8-latka stwierdziła, że nie mogłaby sobie spojrzeć w oczy, gdyby przerwała ciąże, adwokatka zapytała, czy ma sumienie spojrzeć w oczy cierpiącemu dziecku. W dalszej części programu doszło do ostrej wymiany zdań. Goście zaczęli się przekrzykiwać, a przerażona Ewelina Kopczewska doświadczyła ataku paniki. Gospodyni „Sprawy dla reportera” zamiast uspokoić sytuację, zapytała jedynie matki dziecka, dlaczego krzyczy.

Orzeczenie Komisji Etyki TVP ws. kontrowersyjnego odcinka

Sprawę postanowiła zbadać Komisji Etyki TVP. Komentarz prowadzącej „Sprawę dla reportera” naruszył zasady TVP. „Po przeprowadzonym postępowaniu Komisja Etyki orzekła, że emitując w programie »Sprawa dla reportera« z 9.12.2021 r. komentarz pani mecenas Marii Wentlandt-Walkiewicz do reportażu o chorym Eryku, redakcja naruszyła obowiązujące w Telewizji Polskiej Zasady etyki dziennikarskiej w Rozdziale XII” – czytamy. Zdaniem instytucji w wypowiedzi Wentlandt-Walkiewicz zabrakło szacunku. „Wypowiedzi wyemitowane w programie powinny być nadzwyczaj delikatne, tym bardziej że dziecko uczestniczyło w nagraniu. Zdaniem Komisji publikując wypowiedź mec. Walkiewicz, redakcji zabrakło wrażliwości i szacunku do innych osób” – dodano.

