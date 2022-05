Oliwia Bieniuk o żałobie po Annie Przybylskiej. „Tak naprawdę przeżywałam śmierć mamy na oczach całej Polski”

Anna Przybylska zmarła na raka trzustki w wieku 36 lat. Osierociła trójkę dzieci: Oliwię Bieniuk, Jana i Szymona, których ojcem jest partner aktorki – Jarosław Bieniuk. Oliwia, która wówczas miała 12 lat, zdążyła pojawić się ze swoją mamą na dwóch okładkach, czasem też towarzyszyła jej podczas wydarzeń branżowych. Kiedy aktorka zmarła, oczy całej Polski były zwrócone na jej rodzinę. Do tego w ostatnim wywiadzie odniosła się jej najstarsza córka.

– Bardzo się cieszę, że mam taką odporność psychiczną na niektóre rzeczy. To całe dzieciństwo, które miałam z mamą i dojrzewanie bez mamy było dla mnie ciężkie i dużo mnie nauczyło – powiedziała Plotkowi.

Nastolatka podkreśliła też, że mimo trudności, jaką jest publiczne przeżywanie żałoby, to doświadczenie dało jej pewnego rodzaju siłę. – Tak naprawdę przeżywałam śmierć (mamy) na oczach całej Polski, więc nie było to łatwe, ale jestem naprawdę niezmiernie wdzięczna, że to pokazało mi, jak trzeba być silną osobą – dodała Oliwia.

Powstaje film o Annie Przybylskiej

W tym roku minie osiem lat od śmierci Anny Przybylskiej. Polska aktorka i fotomodelka miała raka – zmarła 5 października 2014 roku w wieku 36 lat. Szerokie grono fanów pokochało ją za role w takich produkcjach jak „Złotopolscy”, „Daleko od noszy”, „39 i pół”, „Kariera Nikosia Dyzmy”, „Niania”, „Sezon na leszcza” czy „Lokatorzy”.

Z informacji przekazanych przez Jarosława Bieniuka wynika, że on i inni bliscy Anny Przybylskiej, po 6 latach starań twórców (Krystiana Kuczkowskiego i Michała Bandurskiego), podjęli decyzję o tym, że powstanie film dokumentalny o aktorce. Piłkarz pokazał jego zwiastun.

