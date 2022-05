„Nasz nowy dom”. Rodzina żyje w bardzo trudnych warunkach. Tak wygląda ich dom

Obaj panowie są wdowcami, mama Jagody zmarła niedawno, pozostawiając nastoletnią córkę w rozpaczy, a ojciec i dziadek, mimo najlepszych chęci, nie bardzo potrafią ją pocieszyć.

Trzy pokolenia w trudnych warunkach

Dom rodziny kompletnie nie nadaje się do zamieszkania przez trzy pokolenia. Żadne z przechodnich pomieszczeń nie pełni jakieś konkretnej funkcji, nikt nie ma swojego pokoju ani prywatności. Jagoda, jak każda nastolatka, marzy o własnym azylu, pan Paweł pracuje jako kierowca i powinien się wysypiać, ale dzieli pokój z ojcem. Pan Bogdan lubi oglądać w spokoju telewizję, poza tym prowadzi dom, gotuje dla wszystkich, chciałby potem odpocząć. Nie bardzo ma gdzie. Tragiczna łazienka i niebezpieczny piec grzewczy dopełniają tylko smutnego obrazu.

Najwyższy czas wnieść do tego domu trochę radości, tym razem będzie to o tyle trudne, że Kasia Dowbor utknęła w domu z powodu choroby. Z pomocą nadejdzie Martyna Kupczyk, która pierwszego dnia pojedzie do Targowej Górki, a Kasia zobaczy się z rodziną na video rozmowie. Na szczęście podczas finału prowadząca spotka się z rodziną już osobiście

Remont zrealizuje ekipa Wieśka Nowobilskiego, a projektem zajmie się Martyna Kupczyk.

Kiedy oglądać nowy odcinek programu „Nasz nowy dom”?

Nowy odcinek „Naszego nowego domu” już dziś 5 maja, o godzinie 20:05 na antenie Polsatu.

Czytaj też:

„Heaven in Hell”. Boczarska i Sussina w nowym filmie Tomasza Mandesa