Aleksandra Domańska nie zmieni zdania w ocenie zachowania Marcina Hakiela

Emocje po rozstaniu jednej z bardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu na gasną. Mimo że między byłą już parą niezbyt wiele się zmieniło, to atmosferę podgrzał Marcin Hakiel, który szczerze opowiedział o kulisach relacji w programie „Miasto kobiet”.

Po emisji pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. W swoim poście zamieszczonym na InstaStories Aleksandra Domańska zamieściła fragment wywiadu Hakiela dla „Miasta Kobiet” i napisała: „Co za żenujący materiał. Gość zdradza prywatne sprawy dotyczące kobiety, która jest matką jego dzieci. Wtf?! Grow up, dude. Nic nie jest dane na stałe. Życie płynie”. W kolejnym wpisie dodała: „A wy, »Miasto Kobiet«, zapraszajcie na kanapę gościa, żeby prał brudy i zdradzał prywatne wybory kobiety, która jest matka jego dzieci. Żenada”.

Do tego komentarza odniósł się Hakiel, który próbował ratować sytuację. „Podobno ktoś coś ma do Aleksandry Kwaśniewskiej i mojego wywiadu w TVN Style... Ja podjąłem decyzję o udzieleniu tego wywiadu, powiedziałem tyle, ile uznałem za stosowne” – podkreślił. Zachęcił też do prywatnego rozwiania wątpliwości. „Jeśli ktoś ma z tym problem, zapraszam do bezpośredniego kontaktu. #PrawdaJestTylkoJedna” – skwitował na swoim InstaStories.

Pod ostatnim postem Aleksandry Kwaśniewskiej, który promował kolejny odcinek programu, internauci wrócili do wywiadu z tancerzem. „Hiena roku dla Ciebie! Wykorzystałaś niestabilność Marcina, nie dałaś czasu na ułożenie się po rozstaniu. Widziałaś oświadczenie – dlaczego go nie uszanowałaś?” – czytamy pod zdjęciem Kwaśniewskiej i Marzeny Rogalskiej. Do wszystkich komentarzy dziennikarka odnosiła się z wielkim spokojem. Podkreśliła, że to nie ona decyduje, ile jej gość będzie chciał zdradzić. „Ja nie podejmuję decyzji ani za gości, ani za redakcję. Wykonuję swoją pracę, którą jest rozmawianie z zaproszonymi przez redakcję gośćmi na ustalone z nimi wcześniej tematy” – napisała gwiazda. Pod fotografią głos kolejny już raz zabrała Aleksandra Domańska. Przeżyjmy to jeszcze raz. Ani facet, ani kobieta nie powinni prać swoich brudów publicznie w momencie, gdy mają dzieci, bo to one cierpią najbardziej, a są czyste i niewinne i na to nie zasługują. Koniec. Serio, tak trudno to skumać? To moje zdanie i go nie zmienię. Jeśli tego nie kumacie, to serio nie róbcie sobie dzieci – napisała aktorka.

