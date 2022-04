„Kuchenne rewolucje”. Gessler wyjawiła kulisy programu. Kto płaci za remonty w lokalach?

Telewizja TVN rozpoczęła program „Kuchenne rewolucje” w marcu 2010 roku. Od początku nadawania serii, jej prowadzącą jest Magda Gessler, którą pokochali widzowie. Format polega na tym, że zgłaszają się do niego restauratorzy, którzy nie radzą sobie z utrzymaniem swoich lokali. Gessler odwiedza te miejsca, dokonuje w nich szeroko idących zmian, po czym zostawia właścicieli i ekipę, aby powrócić do nich za kilka tygodni i sprawdzić, jak radzą sobie bez niej.

„Kuchenne rewolucje”. Kto płaci za remonty w programie?

W programie przeprowadzana jest także m.in. zmiana wnętrza lokalu. O to, kto pokrywa koszty remontu, zapytali internauci Gessler na Instagramie. – Za udział w Rewolucji nie pobieramy żadnych opłat! Remont restauracji jest finansowany przez TVN – zapewniła.

Restauratorka poinformowała także, że miejsce, do którego się udaje, zawsze jest dla niej niespodzianką, dlatego nie przygotowuje wcześniej scenariusza na całą rewolucję. – Nigdy nie wiem, do jakiego miejsca jadę. Cała koncepcja gastronomiczna, wystrój, menu...zmiana nazwy to wyłącznie mój pomysł, poparty wieloletnim doświadczeniem – przekazała. – Po emisji odcinka za dalszy kierunek i rozwój odpowiadają właściciele – doprecyzowała.

Czytaj też:

Polska modelka zaręczyła się z perkusistą Guns N'Roses. Kim jest Magdalena Dziun?