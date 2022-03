Jaś Kapela u Kuba Wojewódzkiego. „Tylko ja jestem prawdziwym komunistą”

Kiedy Kuba Wojewódzki ogłosił kto będzie jego gościem w najnowszym odcinku w sieci zawrzało. Na wieść o wizycie Jasia Kapeli w programie „Króla TVN-u”, fani nie byli zbyt optymistycznie nastawieni. Pod postem dziennikarza pojawiła się masa komentarzy sugerujących obniżanie poziomu show czy wręcz promowanie głupoty: „Czyli jak będąc naczelnym głupkiem zacząć trzepać niezłe sianko”; „Promowanie takiego czegoś to już dno! Zero klasy”; „Nie ma to jak robić z idioty sławną osobę”.

Jaś Kapela u Kuba Wojewódzkiego

Jaś Kapela to aktywista, publicysta „Krytyki Politycznej”, poeta i pisarz. Jest znany ze swoich wyrazistych poglądów i tego tematu nie mogło zabraknąć w rozmowie z Kubą Wojewódzkim. Kapela sam siebie określa jako komunistę, dlatego prowadzący zapytał czy w związku z tym „trzyma z Putinem”. Aktywista się z tym nie zgodził i stwierdził, że prezydent Rosji nie jest komunistą. – Prawdziwy komunista nie krzywdziłby ludzi, nie napadałby – powiedział. – Tylko ja jestem prawdziwym komunistą. Prawdziwym wegańskim komunistą miłości – dodał Kapela.

Jaś Kapela o aborcji

Kuba Wojewódzki wydawał się być pozytywnie zaskoczony poziomem rozmowy z Kapelą. Przyznał, że jego gość jest „bystrym człowiekiem”. Na ten komplement Jaś odpowiedział, że to zależy od dnia i nastroju. Swoją szczerością zaskoczył chyba nawet samego prowadzącego, bo chwilę później poruszył temat potomstwa. Jak przyznał publicysta – nie chce go mieć ze względu na dramatyczny stan planety. Jak podkreślił zmierzamy ku zagładzie cywilizacji i „nie chciałby patrzeć jak jego dziecko umiera”. Znalazł jednak na to rozwiązanie i podkreślił, że jest idealnym kandydatem do wsparcia w trakcie dokonywania aborcji. – Jestem wspierającą osobą, i tak lepiej mieć aborcję ze mną niż z wieloma innymi mężczyznami w tym kraju – wyznał Jaś Kapela.

