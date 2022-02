Ukraińskie symbole narodowe i muzyka w rosyjskich stacjach TV. To sprawa Anonymous?

Anonymous to grupa działająca od 2006 roku w internecie, która sprzeciwia się korupcji, konsumpcjonizmowi, wpływowi Kościoła katolickiego na życie publiczne, ograniczaniu wolności obywatelskich czy łamaniu praw zwierząt. Sprzeciwiają się także atakowi Rosji na Ukrainę, czego wyraz dali już dwa dni temu w mediach społecznościowych.

Anonymous atakuje rosyjskie rządowe strony

„Kolektyw Anonymous oficjalnie wypowiada cyberwojnę przeciwko rosyjskiemu rządowi” – napisali hakerzy na Twitterze. Potem podali, że przyczynili się do wyłączenia państwowego serwisu informacyjnego i niektórych stron rządowych. „Ukraina, która jest państwem demokratycznym, została najechana przez faszystowską dyktaturę. To nie jest konflikt pomiędzy NATO i Rosją, to walka demokracji z faszyzmem” – argumentowało Anonymous.

Przez jakiś czas nie działały rosyjskie witryny takie jak: mil.ru, government.ru czy kremlin.ru. Hakerzy zablokowali również stronę Russia Today – serwisu informacyjnego kontrolowanego przez państwo.

Haktywiści włamali się do rosyjskich kanałów telewizyjnych?

Z informacji Biełsatu wynika, że Anonymous mogli teraz włamać się do rosyjskich państwowych kanałów telewizyjnych. Z nagrania, jakie znalazło się m.in. na TikToku wynika, że w stacjach leci ukraińska muzyka i pokazywane są symbole narodowe tego kraju.

