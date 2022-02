Dziennikarz FOX News bronił Putina na wizji. „Ukraina to jeden z ulubionych krajów Bidena”

Tucker Carlson nie wstydzi się najwyraźniej swoich słów – na jego Twitterze wciąż widnieje wideo, w którym określa spór między Ukrainą a Rosją "granicznym" i zastanawia się, dlaczego Amerykanie powinni gardzić rosyjskim prezydentem.

– Może warto zadać sobie pytanie, skoro robi się dość poważnie, o co tak naprawdę chodzi? Dlaczego tak bardzo nienawidzę Putina? – mówił. – Czy Putin kiedykolwiek nazwał mnie rasistą? Czy groził, że mnie wyrzuci, jeżeli się z nim nie zgodzę? – kontynuował.

Największa cheerleaderka Putina

Już wcześniej Carlson ogłoszony został „największą cheerleaderką Putina”, gdy swoim gościom zadawał pytania typu: czy Putin promuje „dyskryminację rasową”, czy jest odpowiedzialny za produkcję fentanylu czy usiłował wyplenić chrześcijaństwo, a nawet czy żywi się psim mięsem. – To są uczciwe pytania, a odpowiedź na nie wszystkie brzmi „nie”. Władimir Putin nie zrobił żadnej z tych rzeczy. Dlaczego więc Waszyngton tak bardzo go nienawidzi? – pytał. – Główną rzeczą, jaką powinniśmy wiedzieć o Ukrainie jest fakt, że jej przywódca wysłał raz miliony dolarów rodzinie Joe Bidena. Dlatego, co nie dziwi, Ukraina jest teraz jednym z jego ulubionych krajów – mówił.

Carlson stwierdził, że Putin jest nienawidzony z powodu „sporu granicznego” z „narodem zwanym Ukrainą”. Prezenter wygłosił także tezę, że Ukraina nie jest warta tego, aby się za nią wstawić, ponieważ jego zdaniem to, co się dzieje, jest wynikiem „demokratycznych rządów”.

