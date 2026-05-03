„Serial przepyszny. Moore wybitna!”. 7-odcinkowy rarytas z laureatką Oscara. Tu go znajdziecie

„Mary & George” to miniserial inspirowany nieprawdopodobną, ale prawdziwą historią, w którym główne role zagrali: nagrodzona Oscarem i BAFTĄ Julianne Moore („Motyl. Still Alice”, „Godziny”), Nicholas Galitzine („Cinderella”, „Purpurowe serca”) i Tony Curran („Mayflies”, „Your Honour”). Scenariusz napisał D.C. Moore („Obsesja Eve”, „Temple”), inspirując się książką historyczną Benjamina Woolleya „The King’s Assassin”. Serial wyreżyserował Oliver Hermanus („Living”, „Moffie”).

„Świetna scenografia i kostiumy. Wyraźne tło historyczne choć razi zbyt dzisiejszy język. Dużo erotyki ładnie i z sensem pokazanej. Moore rewelacyjna!”; „Wyuzdany, prześmiewczy, buńczuczny, wszeteczny. Nie obchodzi mnie nawet jak było naprawdę. Chef's kiss”; „Wciągający i hipnotyzujący, trochę w stylu »Wielkiej« ale w poważniejszym klimacie, Julianne Moore wybitna”; „Moore znakomita. Serial przepyszny zarówno fabularnia jak i wizualnie” – piszą o nim widzowie.

Perełka serialowa z 7 odcinkami. Laureatka Oscara w głównej roli

W tym widowiskowym dramacie historycznym Julianne Moore wciela się w Mary Villiers – przerażająco ambitną kobietę wywodzącą się z biednej rodziny, która zadbała o to, żeby jej drugi syn, George (Nicholas Galitzine), uwiódł króla Jakuba I Stuarta (Tony Curran) i został jego dzierżącym potężną władzę kochankiem.

Mary od zawsze przewyższała swoje otoczenie inteligencją, ale wciąż czekała na swoją wielką szansę. Wreszcie zauważyła, jak może wykorzystać nieposkromiony apetyt króla, złaknionego wyśmienitego wina, dobrego towarzystwa i wspaniałych mężczyzn. Przystojny i charyzmatyczny, ale naiwny George zostaje wrzucony w środek uknutej przez matkę intrygi wymierzonej w króla. Zuchwały spisek i uwodzicielski urok pozwalają Mary i George’owi podbić serce angielskiego dworu i zostać najpotężniejszą rodziną w kraju. Jednak w miarę jak George zyskuje władzę, jego relacje z matką mocno się komplikują. Mężczyzna musi udowodnić sobie, że olśniewający wygląd to nie wszystko, co ma do zaoferowania. Chce odcisnąć swoje piętno w historii, nie zważając na konsekwencje.

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także m.in.: Nicola Walker (The Split, Unforgotten), Niamh Algar (The Wonder, Malpractice), Trine Dyrholm (The Legacy, Queen Of Hearts), Sean Gilder (Sherwood, Slow Horses), Adrian Rawlins (Living, Chernobyl), Mark O’Halloran (The Miracle Club, The Virtues), Laurie Davidson (Masters of the Air, Guilty Party), Samuel Blenkin (Atlanta, The Witcher: Blood Origin), Jacob McCarthy (SAS: Rogue Heroes, The Tragedy of Macbeth), Tom Victor (Consent), Alice Grant (Anthem at Almeida Theatre), Amelia Gething (Emily, The Amelia Gething Complex), Mirren Mack (The Nest, The Witcher: Blood Origin), Rina Mahoney (Happy Valley, Cobra) i Simon Russell Beale (The Death of Stalin, The Outfit).

Serial „Mary & George” oglądać możecie na dwóch platformach streamingowych w Polsce. Dostępny jest na SkyShowtime oraz Prime Video.

Czytaj też:

6 mocnych odcinków. To jeden z najlepszych miniseriali na HBO MaxCzytaj też:

Brytyjskie serialowe sztosy na Netflix – nasze TOP 5!