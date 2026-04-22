TVP liczyła na kryminalny hit. Co na to widzowie?

Powrót jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich kryminałów nie przeszedł bez echa, ale liczby pokazują, że widzowie podeszli do „Gliny. Nowy rozdział” z umiarkowanym entuzjazmem. Serial zakończył emisję w TVP1, a dane oglądalności nie pozostawiają złudzeń.

Fabuła i obsada serialu – powrót do świata zbrodni

„Glina. Nowy rozdział” to koprodukcja SkyShowtime i Telewizji Polskiej, zrealizowana przez Apple Film. Serial zadebiutował najpierw na platformie streamingowej jesienią ubiegłego roku.

Produkcja kontynuuje historię znaną sprzed dwóch dekad. „Na ekran powracają bohaterowie, których życie od lat toczy się w cieniu zbrodni. Do doświadczonych komisarzy Banasia (Maciej Stuhr) i Jóźwiaka (Jacek Braciak) dołącza młoda aspirant Tamara Rudnik (Nela Maciejewska).

Już na początku służby trafia w sam środek brutalnej rzeczywistości warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem dawno się rozmyły” – zachęca producent.

„Glina. Nowy rozdział” – ilu widzów oglądało serial?

Kontynuacja kultowej produkcji w reżyserii Władysława Pasikowskiego była emitowana w piątki o godz. 20:30 między 6 marca a 17 kwietnia. W ramówce TVP1 stanowiła jedną z najważniejszych wiosennych premier.

Średnia widownia sześciu odcinków wyniosła 726 tys. osób. Przełożyło się to na 6,36 proc. udziału w rynku w grupie ogólnej oraz 4,40 proc. wśród widzów w wieku 16–59.

Największe zainteresowanie towarzyszyło premierze serii. Pierwszy odcinek przyciągnął przed telewizory średnio 879 tys. widzów. Najsłabiej wypadł trzeci epizod z 20 marca, który obejrzało 608 tys. osób.

Dla TVP1 to wyniki wyraźnie słabsze niż rok wcześniej. W analogicznym paśmie wiosną emitowano serial „Królowie” oraz „Komisarza Alexa”, które przyciągały średnio 1,04 mln widzów. Udziały w rynku również były wyższe i wynosiły 8,55 proc. w grupie ogólnej oraz 6,47 proc. w komercyjnej.

