Tylko te 2 seriale medyczne są tak dobre jak „The Pitt”

Jeśli „The Pitt” na HBO Max trzyma was w napięciu realizmem i intensywnością pracy na oddziale, są jeszcze tylko dwa seriale medyczne, które potrafią wejść na podobny poziom. Obydwa pokazują zupełnie różne oblicza medycyny — od historycznego chaosu pierwszych operacji po błyskotliwe, bezkompromisowe diagnozy współczesnego geniusza. To produkcje, które nie tylko opowiadają o leczeniu pacjentów, ale też o granicach ludzkich możliwości.

Tylko 2 seriale medyczne dorównują „The Pitt” – i warto je znać

„The Knick”

Akcja serialu osadzona jest w Nowym Jorku, w szpitalu Knickerbocker, w pierwszych latach XX wieku, gdy nie istniały antybiotyki, a umieralność pacjentów była zatrważająco wysoka. Dr John Thackery wprowadza własne, pionierskie rozwiązania medyczne, jednocześnie zmagając się z uzależnieniem od kokainy. Thackery stoi na czele młodego, odważnego zespołu, w skład którego wchodzą jego protegowany Everett Gallinger, młody Bertie Chickering Jr. oraz Algernon Edwards – obiecujący chirurg z Europy, który wbrew woli Thackery’ego zostaje włączony do zespołu. Galerię charakterystycznych postaci serialu uzupełniają Cornelia Robertson, córka dobroczyńcy szpitala; gburowaty kierowca ambulansu Tom Cleary; Lucy Elkins, nowa twarz w zespole pielęgniarek; szemrany zarządca szpitala Herman Barrow, oraz siostra Harriet, pielęgniarka, która nie obawia się mówić, co myśli.

„Dr House”

Zanurz się w świat medycznych sekretów doktora House'a, najbardziej fascynującego bohatera seriali o lekarzach. Hugh Laurie wciela się w postać doskonałego, ale zarazem sarkastycznego fachowca, doktora Gregory House'a, człowieka śmiałego ale i kompletnie pozbawionego manier typowych dla tego zawodu. Chociaż jego zachowania, kojarzone są raczej z postawami aspołecznymi, doktor House stawia czoła każdemu wyzwaniu i jest w stanie rozwiązać każdą zagadkę medyczną, przed którą skapitulowali jego koledzy po fachu. Wspólnie z rzutkim zespołem młodych współpracowników, uczyni wszystko, aby wygrać wyścig ze śmiercią i ocalić pacjenta.

