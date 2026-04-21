Ten film rozbił światowy box office. Polska w TOP 10 na świecie

W Polsce film „Drama”, bo o nim mowa, miał jeden z najlepszych startów w tegorocznym box office. W pierwszych dniach wyświetlania przyciągnął ponad 140 tysięcy widzów wraz z pokazami przedpremierowymi. To jeden z najlepszych wyników otwarcia w 2026 roku na naszym rynku. Obecny wynik – zbliżający się do 300 tysięcy widzów – wskazuje na to, że film ma przed sobą długie życie kinowe, ale też stawia Polskę w prestiżowym gronie TOP 10 krajów z najlepszymi wynikami sprzedaży tego tytułu na świecie.

Na rynkach międzynarodowych „Drama” została wprowadzona szeroko. Film miał swoją premierę w ponad 40 krajach na kilku kontynentach, obejmując kluczowe terytoria Europy, Ameryki Północnej i wybrane rynki Azji.

Globalnie film napędzają rynki Ameryki Północnej, natomiast w Europie „Drama” stała się prawdziwym fenomenem. Polska, z piątym wynikiem na kontynencie, dołączyła do ścisłej elity obok Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec, wyprzedzając wiele tradycyjnie silniejszych rynków europejskich.

O czym jest film „Drama”? Film robi furorę w polskich kinach

Piękni, zamożni i zakochani. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad „i”. No chyba, że do niego wcale nie dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle. Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości, wyrozumiałości i empatii, by zrozumieć i wybaczyć? A może tu nie ma nic do wybaczania? Może wystarczy zaakceptować fakt, że osoba, z którą chce się spędzić resztę życia jest po prostu kimś zupełnie innym niż nam się wydawało? Gdyby się nad tym spokojnie zastanowić, to może być nawet zabawne. Chyba, że okaże się niebezpieczne.

Obsada:

Robert Pattinson („Saga Zmierzch”, „Batman”, „Tenet”, „Mickey 17”, „Lighthouse”, „Zgiń kochanie”)

Zendaya („Diuna”, „Challengers”, „Spider-Man: Homecoming”, „Król rozrywki”, „Euforia” – serial)

Alana Haim („Licorice Pizza”, „Jedna bitwa po drugiej”)

Hailey Gates („Nieoszlifowane diamenty”, „Challengers”, „Wielki Marty”, „Twin Peaks” – serial)

Czytaj też:

