Ten serial przez lata przyciągał tłumy Polaków. Powstaje nowa odsłona kryminału

Śląsk wkracza do świata telewizyjnych kryminałów z pełnym rozmachem. Polsat szykuje nową odsłonę swojego hitu, a „Gliniarze” zyskają zupełnie świeżą scenerię i bohaterów. Produkcja już powstaje, a pierwsze szczegóły mogą przyciągnąć uwagę fanów gatunku.

„Gliniarze. Śląsk” – nowy rozdział serialu Polsatu

Jesienią na antenie Polsatu zadebiutuje serial „Gliniarze. Śląsk”, czyli kolejna odsłona popularnej produkcji kryminalnej. Nowy projekt ma poszerzyć ofertę stacji w segmencie seriali sensacyjnych i wprowadzić widzów w realia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Każdy odcinek będzie opowiadał odrębną historię kryminalną. W centrum wydarzeń znajdzie się zespół doświadczonych policjantów, którzy zmierzą się z przestępczością kryminalną, gospodarczą i narkotykową. Twórcy zapowiadają nacisk na lokalny kontekst, relacje społeczne oraz realia pracy służb, gdzie liczy się nie tylko znajomość prawa, ale i poruszanie się na granicy świata przestępczego. Zdjęcia do serialu mają zakończyć się w czerwcu.

W obsadzie znaleźli się zarówno doświadczeni aktorzy, jak i młodsze twarze. Zbigniew Stryj wcieli się w komendanta i oficera Śląskiego Biura Policji, natomiast Agnieszka Wagner zagra prokuratorkę. W role funkcjonariuszy wejdą Mateusz Goławski, Marek Chudziński, Adrianna Izydorczyk, Jakub Wróblewski, Marta Bartczak i Damian Wasilewski. Zespół uzupełnią technicy – Daniel Roman i Maciej Kaczor.

„Gliniarze” od lat w ramówce Polsatu

Produkcja realizowana jest tym razem w wielu miastach aglomeracji katowickiej, m.in. w Katowicach, Siemianowicach, Sosnowcu, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Chorzowie, Tychach, Mikołowie, Świętochłowicach, Bytomiu, Mysłowicach i Rudzie Śląskiej. Za realizację odpowiada firma Mascarat Media.

Oryginalni „Gliniarze” są emitowani na antenie Polsatu od 2016 roku jako serial scripted docu, przedstawiający codzienną pracę funkcjonariuszy stołecznego Wydziału Kryminalnego Policji. Obecnie widzowie oglądają już 21. sezon produkcji, w którym występują m.in. Piotr Mróz, Ewelina Ruckgaber i Jacek Rozenek. Serial nadawany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00.

Nie żyje gwiazdor „Melrose Place”! Zmarł nagleCzytaj też:

Mega nowości w tym tygodniu na Netflix! Ten brytyjski serial to murowany HIT