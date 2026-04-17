W 24h stał się numerem jeden na Netflix. Kryminał robi szał w Polsce

Chilijska produkcja, która zadebiutowała na platformie Netflix 15 kwietnia, liczy zaledwie osiem odcinków, więc nie wymaga wielotygodniowego zaangażowania. To raczej intensywny seans na kilka wieczorów – albo jeden weekend. Wszystko wskazuje na to, że widzowie nie mogą się od niej oderwać – tuż po premierze znalazła się na szczycie zestawienia najchętniej oglądanych w Polsce. Za produkcję odpowiada studio Fábula, a zdjęcia realizowano m.in. w Concepción i Santiago, co nadaje całości wyraźne, lokalne osadzenie.

Nowy kryminał robi furorę na Netflix. „Ktoś musi wiedzieć” to historia oparta na faktach

Punktem wyjścia w serialu jest zaginięcie nastolatka, które uruchamia wielowątkowe śledztwo. Fabuła rozwija się równolegle z kilku perspektyw: zdeterminowanego detektywa i jego zespołu, matki, która nie przestaje szukać syna, oraz księdza skrywającego niewygodną tajemnicę.

Twórcy nie ukrywają, że serial czerpie inspirację z głośnej chilijskiej sprawy zaginięcia Jorge Matute Johns. Produkcja nie jest jednak dokumentem ani wiernym odtworzeniem wydarzeń – wykorzystuje fikcyjne nazwiska i przekształca realną historię w dramatyczny thriller. To podejście pozwala twórcom skupić się bardziej na emocjach, atmosferze i społecznych konsekwencjach tragedii niż na ścisłym odtwarzaniu faktów. Jednocześnie świadomość, że historia ma swoje korzenie w rzeczywistości, nadaje całości dodatkowego ciężaru.

„Ktoś musi wiedzieć” nie jest klasycznym kryminałem opartym wyłącznie na zagadce „kto to zrobił”, a raczej opowieścią o konsekwencjach zaginięcia – o rodzinie, która się rozpada, o społeczności, która zaczyna podejrzewać każdego, i o systemie, który nie zawsze potrafi dostarczyć odpowiedzi. Jeżeli lubicie takie klimaty – wszystkie osiem odcinków serialu czeka na was na Netflix.

Czytaj też:

4 nowości na Netflix i 3 na HBO Max. Czadowe premiery w piątek!Czytaj też:

Film tak wstrząsający, że widzowie uciekali z kin. Jest już na Netflix