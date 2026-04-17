W 24h stał się numerem jeden na Netflix. Kryminał robi szał w Polsce
„Ktoś musi wiedzieć” Źródło: Netflix
Nowy kryminał „Ktoś musi wiedzieć” błyskawicznie wspiął się na szczyt oglądalności na Netflix – i to nie tylko globalnie, ale także w Polsce, gdzie w ciągu zaledwie 24 godzin od premiery został numerem jeden.

Chilijska produkcja, która zadebiutowała na platformie Netflix 15 kwietnia, liczy zaledwie osiem odcinków, więc nie wymaga wielotygodniowego zaangażowania. To raczej intensywny seans na kilka wieczorów – albo jeden weekend. Wszystko wskazuje na to, że widzowie nie mogą się od niej oderwać – tuż po premierze znalazła się na szczycie zestawienia najchętniej oglądanych w Polsce. Za produkcję odpowiada studio Fábula, a zdjęcia realizowano m.in. w Concepción i Santiago, co nadaje całości wyraźne, lokalne osadzenie.

Nowy kryminał robi furorę na Netflix. „Ktoś musi wiedzieć” to historia oparta na faktach

Punktem wyjścia w serialu jest zaginięcie nastolatka, które uruchamia wielowątkowe śledztwo. Fabuła rozwija się równolegle z kilku perspektyw: zdeterminowanego detektywa i jego zespołu, matki, która nie przestaje szukać syna, oraz księdza skrywającego niewygodną tajemnicę.

Twórcy nie ukrywają, że serial czerpie inspirację z głośnej chilijskiej sprawy zaginięcia Jorge Matute Johns. Produkcja nie jest jednak dokumentem ani wiernym odtworzeniem wydarzeń – wykorzystuje fikcyjne nazwiska i przekształca realną historię w dramatyczny thriller. To podejście pozwala twórcom skupić się bardziej na emocjach, atmosferze i społecznych konsekwencjach tragedii niż na ścisłym odtwarzaniu faktów. Jednocześnie świadomość, że historia ma swoje korzenie w rzeczywistości, nadaje całości dodatkowego ciężaru.

„Ktoś musi wiedzieć” nie jest klasycznym kryminałem opartym wyłącznie na zagadce „kto to zrobił”, a raczej opowieścią o konsekwencjach zaginięcia – o rodzinie, która się rozpada, o społeczności, która zaczyna podejrzewać każdego, i o systemie, który nie zawsze potrafi dostarczyć odpowiedzi. Jeżeli lubicie takie klimaty – wszystkie osiem odcinków serialu czeka na was na Netflix.

