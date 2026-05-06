Sir David Attenborough obchodzi 100 urodziny! 10 ciekawostek o legendzie, kochanej przez cały świat

Wybitny biolog, wielki pasjonat przyrody i ceniony przez widzów na całym świecie prezenter sir David Attenborough 8 maja obchodzi swoje 100 urodziny. Przez dziesięciolecia opowiadane przez niego historie pobudzały wyobraźnię milionów ludzi na całym świecie. Były inspiracją dla wielu pokoleń, pozwalając lepiej poznać i zrozumieć planetę, na której żyjemy.

Z okazji okrągłych, 100. urodzin sir Davida BBC Earth przygotowało specjalną, weekendową ramówkę. W piątek, 8 maja stacja premierowo pokaże dwa nowe filmy z sir Davidem – „Londyn Davida Attenborough” (godz. 19:45) i „David Attenborough: początek wielkiej przygody” (godz. 20:55). Przez cały weekend, tj. w dniach 8-10 maja, w BBC Earth widzowie będą też mieli okazję zobaczyć filmy: „David Attenborough: życie w kolorze”, „Jajko: cud natury”, „Attenborough i śpiew natury”, „Rajskie ptaki”, „Attenborough i jurajski potwór morski” oraz wybrane odcinki serialu „Błękitna planeta II”. Wybrane produkcje będą emitowane przez cały maj. W kolejnych tygodniach będzie je także można oglądać w BBC Player.

Dodatkowo, w ramach obchodów setnych urodzin Davida Attenborough zaplanowano:

pokazy filmu „Londyn Davida Attenborough” – 6 maja w Poznaniu w Kinie Muza oraz 8 maja Warszawie w Browarach Warszawskich (wstęp bezpłatny),

pokaz dwóch odcinków serialu „Błękitna planeta” sezon II odc. 1 & 3 w FINA w Warszawie (wstęp bezpłatny),

wystawę zdjęć z filmów i seriali z udziałem Davida Attenborough na Agrykoli w Warszawie oraz w Galerii Przystanek na warszawskim Żoliborzu, produkcje te można oglądać w BBC Earth,

urodzinową, limitowaną edycję pączków w MOD Donuts, którą będzie można dostać w prezencie od BBC Earth w dniach 8-10 maja

To najbardziej znany dziennikarz na świecie. Jak zaczynał sir David Attenborough?

Niezwykła kariera sir Davida rozciąga się od epoki czarno-białego obrazu, przez erę kolorowej telewizji, aż po czasy technologii HD, 3D, 4K i VR. Attenborough dołączył do BBC w 1952 roku.

Przygodę z brytyjskim nadawcą zaczynał jako producent i prezenter. Pierwszą falę popularności zdobył za sprawą cyklu o nazwie „Zoo Quest”. Produkcja była jedną z pierwszych, w ramach której zwierzęta filmowano w ich naturalnym środowisku. Zdobyła szerokie uznanie wśród widzów i ustanowiła nowy standard dla programów przyrodniczych.

Nieco ponad dekadę po premierze pierwszego odcinka „Zoo Quest”, w 1965 roku, sir David przeszedł do powstającego właśnie BBC Two, gdzie zaoferowano mu stanowisko zarządcze. Był jedną z osób odpowiedzialnych za wprowadzenie kolorowej transmisji. To także między innymi za jego sprawą widzowie poznali serial „Latający cyrk Monty Pythona”. Ostatecznie miłość do przyrody okazała się jednak silniejsza. W 1973 roku Attenborough opuścił kierownictwo BBC i powrócił do swojej największej pasji: produkcji programów przyrodniczych.

W 1979 roku na ekrany trafiło „Życie na Ziemi”. Serial stanowił kolejny kamień milowy – zarówno dla kariery samego Attenborough, jak i rozwoju produkcji przyrodniczych ogółem. Był przełomowy pod wieloma względami. W jego ramach ekipa przemierzyła blisko 1,6 miliona kilometrów, odwiedziła 40 różnych państw i sfilmowała ponad 600 gatunków zwierząt. Na całym świecie produkcję oglądało 500 milionów osób.

Do innych, słynnych produkcji sir Davida należą m.in.: „Na ścieżkach życia”, „Błękitna Planeta”, „Planeta Ziemia”, „Wielki krąg życia”, „Życie” czy „Planeta doskonała”. Dzięki tym i innym programom przyrodnik dorobił się w Wielkiej Brytanii statusu skarbu narodowego. Jego pracę wielokrotnie nagradzano, w tym statuetkami Emmy i BAFTA. On sam w 1985 roku został uhonorowany tytułem szlacheckim i najwyższym brytyjskim odznaczeniem, Orderem Zasługi. Otrzymał też wiele innych wyróżnień i laurów. Jego imię noszą liczne gatunki roślin i zwierząt. W 2018 roku zwodowany został też statek „sir David Attenborough”.

Urodził się w tym samym roku, co Elżbieta II i Marilyn Monroe. Ciekawostki o 100-letnim sir Davidzie Attenborough

1.



Sir David urodził się w tym samym roku, co królowa Elżbieta II i Marilyn Monroe. Od pierwszej jest młodszy o dokładnie 17 dni, a od drugiej starszy o 24 dni.



2.



Attenborough przyszedł na świat zaledwie 3 miesiące po pierwszej publicznej prezentacji działającego telewizora.



3.



Początkowo sir David ubiegał się o posadę w radiu BBC, ale jego kandydaturę odrzucono. Dwa lata później zaproponowano mu stanowisko w rodzącej się wówczas telewizji BBC. Gdy zaczynał, nie miał jeszcze nawet własnego odbiornika. Obecnie jest jedyną osobą nagrodzoną prestiżową statuetką BAFTA za produkcję czarno-białą, kolorową, HD, 3D i 4K, a także posiadaczem rekordu Guinnessa za najdłuższą karierę prezentera telewizyjnego.



4.



W latach 60. i 70. Attenborough był częścią kierownictwa BBC. Przyczynił się do uruchomienia kolorowej transmisji w Wielkiej Brytanii i emisji „Latającego cyrku Monty’ego Pythona”. Ostatecznie miłość do przyrody okazała się silniejsza – w 1973 roku Brytyjczyk zrezygnował z pracy za biurkiem, by powrócić do roli prezentera.



5.



Imieniem sir Davida nazwano kilkadziesiąt gatunków roślin i zwierząt. W 2018 zwodowano też statek RRS Sir David Attenborough.



6.



W 2020 roku sir David założył konto na Instagramie. Pierwszy milion obserwatorów zebrał w dokładnie 4 godziny i 44 minuty, czym ustanowił nowy rekord Guinnessa. Ostatecznie Attenborough zdecydował się zniknąć z platformy, a jego rekord został później pobity jednego z członków zespołu BTS.



7.



W 2015 roku, w wieku 89 lat, Attenborough dokonał historycznego zanurzenia na Wielkiej Rafie Koralowej. Wraz z ekipą BBC zszedł na rekordową głębokość 1000 stóp (ok. 305 m).



8.



Największą miłością Attenborough była jego żona - Jane Elizabeth Ebsworth Oriel. Para pobrała się w 1950 roku i była małżeństwem przez kolejne 47 lat, aż do śmierci Jane w 1997 roku.



9.



Młodszy brat Attenborough, John, był wielkim miłośnikiem motoryzacji. Przez lata pracował dla Alfy Romeo, by ostatecznie otworzyć własną firmę zajmującą się dystrybucją samochodów. Pasją nie udało mu zarazić sir Davida, który nigdy nie nauczył się jeździć autem i nie posiada prawa jazdy.



10.



David Attenborough miał dwóch braci – starszego Richarda i młodszego Johna – oraz dwie przyszywane siostry – Irene i Helgę Bejach. Dziewczynki zostały przygarnięte przez rodziców sir Davida na krótko przed wybuchem II wojny światowej. Spędziły z rodziną 7 lat, a następnie wyjechały do Stanów Zjednoczonych. Czytaj też:

Wodecki tym dowcipem rozkładał towarzystwo. Artysta o wielkim sercu kończyłby dziś 76 latCzytaj też:

Netflix z niespodzianką dla Polaków! 36 absolutnych hitów właśnie wpadło do serwisu!