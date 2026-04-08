Nikt się tego nie spodziewał! „Mroczna materia” wraca z 2. sezonem

Światy równoległe znów się zderzą, a bohaterowie nie będą mieli ani chwili wytchnienia. „Mroczna materia” wraca z 2. sezonem, choć wszystko wskazywało na to, że historia zakończy się na jednym rozdziale. Twórcy jednak znaleźli sposób, by ponownie wrzucić widzów w sam środek koszmaru alternatywnych rzeczywistości.

„Mroczna materia” wraca. Niespodziewana kontynuacja hitu Apple TV

Serial science fiction, będący adaptacją powieści Blake’a Croucha, doczeka się dalszego ciągu, mimo że książka była jednotomowa. Autor zostawił co prawda otwarte zakończenie, ale nigdy nie napisał kontynuacji. Twórcy produkcji postanowili jednak wykorzystać pozostawione wątki i rozwinąć historię na ekranie. Do sieci trafiły już pierwsze zdjęcia z nowego sezonu, a wraz z nimi szczegóły fabuły i obsady.

W pierwszym sezonie widzowie śledzili losy Jasona Dessena – fizyka i profesora, który po porwaniu trafia do alternatywnej rzeczywistości. Próba powrotu do własnego świata szybko zamienia się w walkę o przetrwanie.

Nowe odcinki rozpoczynają się w momencie, gdy rodzina Dessenów próbuje odnaleźć spokój w świecie, który wreszcie wydaje się bezpieczny. To jednak tylko pozory. Bohaterowie ponownie zostają zmuszeni do ucieczki, a napięcie rośnie z każdą kolejną decyzją.

Obsesja Jasona zaczyna się pogłębiać, podczas gdy paranoja Danieli doprowadza ją na skraj wytrzymałości. Amanda i Ryan próbują za wszelką cenę wrócić do domu, Blair robi wszystko, by ich powstrzymać, a Leighton nie przestaje dążyć do stworzenia idealnej rzeczywistości.

Obsada i premiera. Kiedy nowe odcinki?

W obsadzie ponownie zobaczymy Joela Edgertona, Jennifer Connelly, Alice Bragę, Jimmiego Simpsona, Dayo Okeniyiego, Oakesa Fegleya i Amandę Brugel.

Premiera 2. sezonu „Mrocznej materii” została zaplanowana na 28 sierpnia na Apple TV. Tego dnia widzowie dostaną pierwszy odcinek, a kolejne będą trafiać na platformę co tydzień w piątki aż do 30 października.

Netflix ujawnia datę premiery! 3. sezon kultowego serialu nadejdzie szybciej, niż myśliszCzytaj też:

„Obejrzany w jedną noc”. Ten krótki serial z Christophem Waltzem to ukryty skarb