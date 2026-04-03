Wraca jeden z najmocniejszych polskich seriali! Pisał o nim nawet „The New York Times”

Rozpoczęły się zdjęcia do drugiego sezonu serialu HBO Original „Przesmyk”, jednej z najgłośniejszych polskich produkcji ostatnich lat. Za reżyserię ponownie odpowiada Jan P. Matuszyński, a w rolę Ewy Oginiec wcieli się Lena Góra.

„Przesmyk” już od momentu premiery zdobył uznanie widzów i krytyków, stając się jedną z najczęściej komentowanych polskich produkcji serialowych ubiegłego roku. To też najchętniej oglądany serial na platformie HBO Max od momentu jej powstania. „Przesmyk” cieszy się popularnością nie tylko na lokalnym rynku, ale także w Europie i USA. O serialu z Leną Górą w roli głównej pisały między innymi The New York Times, Hollywood Reporter, Variety czy Deadline.

„Wiele seriali zaczyna się od scen szokującej przemocy, ale niewiele z nich trzyma się ich z taką konsekwencją, jak robi to »Przesmyk«. (…) Serial jest bardzo sprawnie zrealizowany i okrutny w najlepszym tego słowa znaczeniu. Wszystkie przygotowane dla widzów fajerwerki odpaliły, a temperatura serialu nie spada ani przez minutę” – czytaliśmy w „The New York Times”.

Ten polski serial podbił świat i teraz powraca. Co nowego w kolejnej odsłonie?

Po dramatycznych wydarzeniach w Mińsku Ewa Oginiec (Lena Góra) po prostu zapada się pod ziemię. Dziewięć miesięcy później, pomimo intensywnych poszukiwań przez polskie służby, jej los nadal jest nieznany. Nie żyje? Jest w rękach białoruskich służb? A może ukrywa się i próbuje znaleźć Kaja, którego Skopincew wywiózł gdzieś w głąb Rosji? Z misją jej odnalezienia rusza dwójka agentów z polskiego i ukraińskiego wywiadu. Rozpoczyna się wyścig służb i walka z czasem w obliczu nieuchronnie zbliżającego się konfliktu w Ukrainie.

Zdjęcia do drugiego sezonu produkcji rozpoczęły się na początku lutego br. Realizowane były między innymi w Warszawie, Łodzi, Kostrzynie nad Odrą, Legnicy, Białobrzegach, Podziemnym Mieście Osówka, Żyrardowie, Konstancinie, Jachrance, Słomczynie, Zielonce i na Helu. Serial powstaje dla platformy HBO Max, produkowany jest przez TVN Warner Bros. Discovery.

