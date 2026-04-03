„Splot” na Netflix – oglądać czy nie oglądać? W Polsce jest w topce

„Splot” (ang. „Ripple”) to amerykański serial z 2025 roku w reżyserii Michele Giannusa, który ma za sobą bardzo ciekawą historię. Pomysł na niego zrodził się już w 2018 roku, jednak po wybuchu pandemii, platforma zreorganizowała projekt i ostatecznie tytuł trafił do stacji Hallmark. Teraz po wielu latach od bazowego pomysłu, „Ripple” znalazł się tam, gdzie miał być na początku, czyli na Netflix. Nikt chyba nie spodziewał się, że serial będzie takim hitem – podbija listy najpopularniejszych, także w Polsce.

Serial opowiada o czwórce nieznajomych, mieszkających w Nowym Jorku, którzy próbują odnaleźć się w życiu po tym, jak każde z nich doświadcza straty. Ta jednak sprawia, że ich losy zaczynają się ze sobą splatać.

Ten serial robi teraz szał na Netfliksie. Oglądać czy nie? Oto o czym jest „Splot”

Już w pierwszych scenach serialu pokazana jest panorama Nowego Jorku. „Słyszysz to? To puls, bicie serca, wibracje. A co, gdybyśmy byli częścią czegoś większego? Co, gdyby przypadkowe spotkanie, mogło wszystko zmienić?” – pyta narrator.

Aria patrzy na panoramę Nowego Jorku z balkonu mieszkania, które dzieli ze swoim mężem, finansistą Johnem. Jest w depresji, porzuciła ambitną karierę muzyczną, by założyć rodzinę, ale ona i John mają trudności z zajściem w ciążę.

W międzyczasie Nate, właściciel baru, który nie pije, nie pali ani nie je cukru, nie może pozbyć się uporczywego kaszlu. Jest również w separacji z żoną Claire, ale jeszcze nie powiedzieli o tym swojej małej córce Annie.

Kris, producentka muzyczna, traci pracę, ponieważ od kilku lat nie podpisała kontraktu z żadnym nowym artystą. W tym samym czasie Walter i jego żona Brenda świętują 30. rocznicę ślubu i z niecierpliwością oczekują wspólnej emerytury. Jednak następnego ranka strata krzyżuje te plany.

Losy wszystkich z tych bohaterów magicznie łączą się w tym serialu. Poznają się w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach.

Serial „Splot” ma 8 odcinków. Wszystkie obejrzycie teraz na Netflix.

