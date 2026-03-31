Hiszpańska intryga kryminalna w sercu Lizbony. Nowy serial już na Disney+

Disney+ prezentuje nowy serial dla fanów true crime, który przenosi widzów do słonecznej Lizbony. Wakacyjny spokój hiszpańskich turystów zaburza zbrodnia, która sprawia, że wycieczka zamienia się w walkę o odkrycie prawdy.

Nowy kryminalny serial na Disney+. Fani true crime będą zachwyceni

Różnorodna grupa hiszpańskich turystów na zorganizowanej wycieczce, niegdyś okazały hotel popadający w ruinę i garść mrocznych tajemnic zbiegają się podczas tygodniowego urlopu w Lizbonie. Kiedy jeden z uczestników wyjazdu zostaje dzień po przyjeździe znaleziony martwy, czworo pozostałych postanawia zbadać, kim może być zabójca – i czy może to być ktoś z ich własnej grupy. Ekipa fanów historii true crime i powieści kryminalnych będzie musiała zmierzyć się z policją, listą podejrzanych, groźbą wyrzucenia z wycieczki i własnymi tajemnicami, podczas gdy dni mijają i już niedługo będą musieli opuścić Lizbonę.

W rolach głównych występują Álex García, Inma Cuesta, Ana Wagener oraz Biel Montoro. W obsadzie znaleźli się także Pedro Casablanc, Luisa Gavasa, Carmen Ruiz, Belén López, Saida Benzal oraz Gorka Lasaosa. W serialu pojawiają się również portugalscy aktorzy, m.in. Adriano Carvalho i Paulo Pires.

Serial „Jeśli dziś wtorek, to mamy morderstwo” liczy siedem odcinków. Wszystkie dostępne są już na Disney+.

Widzowie kochają ten serial kryminalny. Nowy sezon już na dniach!Czytaj też:

Prime Video przedstawia adaptację słynnej powieści! Wszyscy będą oglądać?